大阪府警は8日、大阪・関西万博の開幕から3カ月間について発表した 会場や周辺での事件・事故などの取扱件数は約900件（暫定値）とのこと このうち来場者と警備員の口論などの「トラブル」は約100件だった