大阪・関西万博が開催されている夢洲（読売ヘリから）＝原田拓未撮影読売新聞オンライン

開幕から3カ月の大阪万博、会場や周辺での事件・事故の取扱件数が約900件

  • 大阪府警は8日、大阪・関西万博の開幕から3カ月間について発表した
  • 会場や周辺での事件・事故などの取扱件数は約900件（暫定値）とのこと
  • このうち来場者と警備員の口論などの「トラブル」は約100件だった
大阪・関西万博(2025年)

