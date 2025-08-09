トランプ政権が主導した関税戦争で世界自動車業界の収益構造が揺らいでいる。４−６月期の営業利益が大幅に減少したのに続き、下半期には米国の関税によるサプライチェーン調整の余波で損失がさらに増えるという分析が出ている。自動車業界によると、現代車やトヨタなど主要グローバル自動車１０社の４−６月期の業績を分析すると、関税による損失規模は１１８億ドル（約１兆７４２０億円）と集計された。新型コロナ事態以降で最も