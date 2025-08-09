FIFAクラブワールドカップ2025優勝を果たし、再始動したばかりのチェルシーが早くもプレシーズン初戦を迎えた。今夏に行われた新フォーマットとなったクラブW杯で優勝して世界王者となったチェルシーは、決勝が7月13日に行われたため、遅れて休暇を取っていたなか、今月4日に再集結して2025−26シーズンに向けて準備を開始。開幕が迫っていることもあり、8日に早くもレヴァークーゼンとのプレシーズン初戦が行われた。なお、