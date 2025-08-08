三重県の鳥羽湾主水岬（もんどみさき）の突端に建つ「鳥羽国際ホテル」は、日本の皇族や海外のVIPなど国内外の賓客を幾度となく迎え、伊勢志摩の迎賓館として歴史を積み重ねたリゾートホテルです。開業60周年を迎えた2024年3月にリニューアルオープンをし、それまで以上に魅力的な滞在体験ができるようになりました。エントランスロビーを抜けた先にあるパールオーシャンテラスは、パノラミックな鳥羽湾の絶景を楽しめるラグジュア