漫画家・イラストレーターのよしだなみこさんの漫画「38歳で乳がんになりましたレポ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。突然の腹痛で意識を失い、救急搬送された女性。「異常なし」と言われましたが、そのことがきっかけで生まれて初めて人間ドックを受けることにしました。すると、胸に悪性腫瘍の疑いがあると言われ…という内容で、読者から、「いいお医者さんに出会いましたね」「この漫画