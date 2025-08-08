¡Ê³ô¡ËÊÒ²¬À½ºî½ê¡ÊTDB´ë¶È¥³¡¼¥É¡§500127925¡¢»ñËÜ¶â4²¯8570Ëü±ß¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÆî¶èµ×À¤ÃÛ»³Ä®140¡¢ÂåÉ½À¾Â§ÃË»á¡¢½¾¶È°÷201Ì¾¡Ë¤Ï¡¢8·î8Æü¤ËµþÅÔÃÏºÛ¤è¤êºÆÀ¸¼êÂ³¤­³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£´ÆÆÄ°Ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢²ÏËÜÌÐ¹ÔÊÛ¸î»Î¡Ê²ÏËÜÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¡¢µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è±¨´ÝÄÌ»°¾ò²¼¥ë ÂçÆ±À¸Ì¿µþÅÔ¥Ó¥ë8³¬¡¢ÅÅÏÃ075-231-3101¡Ë¤¬ÁªÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆÀ¸ºÄ¸¢¤ÎÆÏ¤±½Ð´ü´Ö¤Ï9·î12Æü¤Þ¤Ç¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢1968Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ43Ç¯¡Ë8·îÁÏ¶È¡¢Æ±Ç¯11·î