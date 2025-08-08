Photo: 小暮ひさのり iPhoneを更新すると、車内体験も新しく。ドライブでのメインナビとして、車内のエンタメとして。車内のディスプレイオーディオでCarPlayを採用しているドライバーのみなさんに朗報。iOS 26では、CarPlayも新しくなります。正式リリースは今秋ですが、Apple（アップル）から特別な許可を得て、現在パブリックベータとして公開されている開発中バージョンを試すことができ