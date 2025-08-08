「ライトバン」と呼ばれる小型商用車の分野で、根強い人気を誇るクルマがある。トヨタのプロボックスだ。2025年上半期（1〜6月）の販売統計によると、日本で最も販売台数の多い自動車メーカーであるトヨタの国内販売台数は約77万台だった（レクサスを含む）。比率に換算すると、2025年上半期に国内で売られた新車の33％がトヨタ車となる。小型／普通車に限ると51％に達する。トヨタは2025年上半期に、1カ月平均で1万1344台の小型／