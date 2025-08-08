モデルでインフルエンサー・阿部なつきが、8日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」真っ赤な“水着姿”も（19枚）先日は赤の水着姿を披露し話題を呼んだ阿部。今回はブラックのニット姿を投稿。可愛らしい表情でをカメラをみつめ、ポーズをきめた。続けて「夏も美白、ゆずれない」と、自身の美白を維持するルーティンを紹介