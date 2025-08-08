女優の広末涼子（４５）が４月、静岡の新東名高速道路を外車で走行中に起こした追突事故で、時速１６５キロ以上を計測していたと報じられ、物議をかもしている。新東名の事故現場の制限速度は最高１２０キロだが、４５キロ以上超過していた疑いがある。追突事故時には広末のエージェント的な役割を果たしていた男性が同乗。外車は当該男性が所有していた。大型トレーラーに追突して男性は骨折したものの、広末は軽傷で済み、