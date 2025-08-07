Photo: Novikov Aleksey / Shutterstock.com 原点回帰。OpenAIから、オープンソースの新モデル2つが新登場です！火曜に公式ブログで発表された新しいAIモデル、名前は「gpt-oss-120b」と「gpt-oss-20b」といいます。120bがデータセンターや高スペック端末向けで、20bがノートPC向け。ダウンロードすれば、誰でも利用料無料、ローカル環境でChatGPTを利用できます。どちらも柔軟でありながら