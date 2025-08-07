吉本新喜劇の看板女優・未知やすえさんは、5年前から間質性肺炎で闘病中です。完治しない病気とのつきあい方、舞台への思いや回復の道のりを聞きました。（全3回中の1回） 【写真】間質性肺炎で入院中にお見舞いに来た人気芸人のご主人と（4枚目/全10枚） 「風邪かな？」病院に行くと即入院と告げられ ── 漫才コンビとして活動後、吉本新喜劇に入り、今年で40年目を迎える未知やすえさん。キュートなルックスからは想像