日本時間１２日午前２時にグールズビー米シカゴ地区連銀総裁が講演を行う。グールズビー総裁は現地１０日に「関税の影響は驚くほど少ない」と述べていた。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の７月の会合までに、インフレに関する追加データが１カ月分得られることになっており、グールズビー総裁がその結果次第では７月の利下げもあり得ることを示唆するようであれば、ドルが売られる