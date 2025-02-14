「トー横」の子どもたちを支援する団体の代表だった男が、少女にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。東京・歌舞伎町の「トー横」に集まる子どもたちを支援していた「オウルxyz」の代表だった牧野正幸容疑者（43）は、「トー横」で知り合った少女（17）にホテルでわいせつな行為をした疑いが持たれています。調べに黙秘しているということです。