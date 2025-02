TechMagicは、力の源カンパニーが展開するラーメン専門店「一風堂」が、2025年2月1日にリニューアルオープンした「一風堂 豊洲店」にて、炒め調理ロボット「I-Robo2」が導入されて稼働していると発表した。●「博多チャーハン」を調理・提供一風堂は創業以来日本に新たなラーメン文化を築いており、ステートメントである「Japanese Wonder to the World」にある通り、同社はこれからラーメンを筆頭に、愛すべき日本食を世界へと伝