来月に開幕する2025年シーズンのJリーグ。2年連続でJ1得点王になった横浜F・マリノスのブラジル人FWアンデルソン・ロペスは、母国のクラブから移籍オファーが届いている。ただ、ブラジル大手紙『Globo』によれば、F・マリノスは、アンデルソン・ロペスの獲得を狙うボタフォゴからの2度目のオファーも断ったという。現時点でボタフォゴは3度目のオファーを出す動きは見せていないとも。関係者によれば、選手本人はボタフォゴでのプ