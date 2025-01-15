2023年からサウジアラビアのアル・ナスルでプレーしているポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウド。2月5日の誕生日で40歳を迎えるが、2024年シーズンは51試合で43ゴールを叩き出し、その得点力を見せつけた。アル・ナスルとの契約が今季限りとされているため、去就が注目されている。『A Bola』によれば、40歳になるロナウドは天文学的金額で契約を延長する見込みだそう。2026年6月末まで契約を1年延長する予定で、年俸は引き