三好康児が所属するボーフムは、ドイツ1部ブンデスリーガで最下位に沈んでいる。16日にはザンクト・パウリと対戦するが、退場処分で2試合出場停止だった三好が戻ってくる。その三好はウィンターブレイク中に行われたフレンドリーマッチで1ゴール2アシストと活躍。ディーター・ヘッキング監督は、復帰する三好への期待を口にしていた。「残念ながら、彼は退場のせいで2試合出場できなかった。だからまだリズムに乗れていない。（た