女優の芦田愛菜（20歳）が、10月19日に放送されたバラエティ番組「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（テレビ朝日系）に出演。美味しい雑草を食べ「ムシャムシャ食べられますね」「見る目が変わりますね。あれ、美味しいやつだって」と語った。番組に雑草を美味しく食べる女子高生博士ちゃんが出演し、激うま雑草ランキングBEST10を発表。芦田が、ツユクサ（9位）のおひたしや、イシクラゲ（7位）の味噌汁を食べて「美味