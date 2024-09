2024年第2四半期の決算報告で16億1000万ドル(約2300億円)の赤字であることを発表したIntelは、2025年に100億ドル(約1兆4600億円)規模のコスト削減を計画しており、その一環として全従業員の15%以上に相当する約1万5000人の人員削減を実施することを発表しています。さらなる財政改革に向けて、ドイツで進めていた半導体製造拠点の開発計画を中止することなどが報じられています。Exclusive: Intel CEO to pitch board on plans to