連続テレビ小説「虎に翼」第22週で描かれた裁判官の産休・育休の問題について、8月30日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK総合）が取り上げ、モデルとなった三淵嘉子さんの活動について紹介した。朝ドラ「虎に翼」の第22週では、裁判官の産休・育休がテーマの1つとなっていたが、主人公・寅子（伊藤沙莉）のモデルとなった三淵嘉子さんを長く取材したNHK解説委員室解説主幹・清永聡氏によると、ドラマの舞台の時代よりもさ