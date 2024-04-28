〈「アムウェイは“違法な企業”ではない」と言うけれど…ナゾの企業「アムウェイ」から逮捕者が出た理由とは？〉から続く2021年11月に京都で2人のアムウェイ会員が逮捕された。警察に摘発された2人はいったいどんな勧誘をしていたのか？【写真を見る】「なんて甘いルックス…」逮捕された元ジュノンボーイの詐欺師突撃系YouTuber・KENZO氏による初の著書『突撃！：新宿109詐欺・悪徳マルチ撲滅活動日記』（彩図社）より一部