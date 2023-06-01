◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組第２戦アルゼンチン―オーストリア（２２日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２２日＝ペン・岩原正幸、カメラ山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは、ダラス競技場で同２４位のオーストリアと対戦した。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯で最年長ハットトリックを決めた初戦のアルジェリア戦に続き、前半３８分に