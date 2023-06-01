阪神・下村海翔投手（２４）が、早ければ２８日の広島戦（マツダ）で１軍デビューする可能性が２２日、浮上した。２３日のヤクルト戦（甲子園）で１軍に再合流し、首脳陣は慎重に状態を見ながら今後の予定を決める方針だ。開幕９連勝中の高橋は６月に入り、手術歴を考慮され３試合連続で中７日で先発。今回も同じ計画なら２８日の先発枠が空くことになり、２３年ドラフト１位右腕の晴れ舞台となるかもしれない。最速１５５キロ