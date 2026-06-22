タレントのマツコ・デラックスが２２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。「賞味期限」について独自の判断基準を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは「専業主婦の妻が『もったいない精神』でティッシュも一度使ったくらいでは捨てない。サランラップも洗って何度も使っている」という男性の声をつづった記事を紹介。Ｍ