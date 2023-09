今シーズンのイングランド・プレミアリーグで素晴らしいスタートを切っている日本代表MF三笘薫。ブライトンで2年目を迎えた今季は開幕から左サイドのウイングとしてレギュラーを務め、ここまで1ゴール2アシストを記録した。その目覚ましい活躍を見せている三笘薫が、今回プレミアリーグが選ぶ8月の最優秀選手賞、そして8月の最優秀ゴール賞の候補にノミネートされたとのこと。Here are the nominees for @EASPORTSFC Player of the