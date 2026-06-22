【初開催】おそうじ本舗、「独立開業セミナー in 札幌」を6月27日（土）・28日（日）に開催

株式会社HITOWA

生活総合支援サービスを展開する株式会社HITOWAの国内1,803店舗（※）を展開するハウスクリーニングチェーン「おそうじ本舗」では、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、北海道で初となる「独立開業セミナー＆個別相談会」をTKPガーデンシティ PREMIUM 札幌大通にて開催いたします。

本セミナーでは、「未来の働き方を考える」をテーマに、有識者を招いた特別講演ならびに現役オーナーによる本音トークセッションを実施いたします。

AIの台頭により働き方が劇的に変化する昨今、独立開業や新たなキャリアを模索する方が増えています。

本セミナーでは、単なる事業説明にとどまらず、経済学および真菌医学（カビ等の研究）の専門家をお招きし、「現場のプロ（ブルーカラー）」の急速に高まる市場価値や、科学的根拠に基づいた清掃の重要性について解説します。

また、コンビニエンスストア本部でのFC開業支援を経て、自らおそうじ本舗のオーナーとして北海道で独立した異色の経歴を持つ現役オーナーも登壇。「FC本部×加盟店」の両面の視点から、フランチャイズの実態を率直に語ります。

■セミナーの見どころ

【経済の視点】

東京大学大学院 大木 清弘准教授による「AI時代における『現場のプロ』の市場価値とマクロ経済から見るビジネスの選び方」 ※6/28（日）のみ登壇

【科学の視点】

千葉大学真菌医学研究センター 矢口 貴志准教授が「北海道特有のカビ汚れと『なぜプロの清掃が必要なのか』」について、真菌医学の視点から解説します。 ※6/27（土）のみ登壇

【現場の視点】

コンビニエンスストアの元FC本部担当であり、現在はおそうじ本舗 石狩店のオーナーである二宮氏が包み隠さず語るFC体験談。 ※両日登壇

■開催概要

【名称】 おそうじ本舗 独立開業セミナー＆個別相談会 in 札幌

【日時】 2026年6月27日（土）・28日（日）

各日 第1部：12:00～13:00（質疑応答 14:30まで）

各日 第2部：15:00～16:00（質疑応答 17:30まで）

※第1部、第2部ともに共通のプログラムを実施

【会場】 TKPガーデンシティ PREMIUM 札幌大通 6階

北海道札幌市中央区南1条西1-8-2 高桑ビル ※地下鉄大通駅 34番出口直結

【参加費】 無料（各部定員80名／事前予約優先・先着順）

【来場特典】 ご来場いただいた方全員に、「強力電解水クリーナー」と「専用ワイピングクロス」の特別セットをプレゼント。

【詳細・申込】公式WEBサイト（https://www.osoujihonpo-fc.com/news/260520-01/）よりお申し込みください。

■個別面談会（同時開催）

セミナーと併せて、開業プランやエリア選定、具体的な収支シミュレーションに関する「1対1の個別面談会」を実施します（各日 10:00～ / 13:00～ / 16:00～ 各回限定4枠）。

おそうじ本舗の特徴である「店舗なし・車一台でスタートできる低リスクモデル」「20日間の実践型集中研修」「ブランド力を活かした集客支援」などの優位性についても、具体的なデータをもとにご案内いたします。

※ 2025年9月30日現在

「おそうじ本舗」公式サイト：https://www.osoujihonpo.com/

ハウスクリーニングに関するお問い合わせ：https://www.osoujihonpo.com/contact/house-cleaning

＜企業情報＞

株式会社HITOWA

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7700（代）FAX：03-6736-5590

URL： https://www.hitowa.com/

設立： 1997年2月

資本金： 5,000万円

事業内容： フランチャイズ事業（ハウスクリーニング、訪問鍼灸マッサージ、靴・カバンのリペア）、マーケットプレイス事業、給食事業

代表者： 代表取締役社長 兼 CEO 須原 清貴

■カンパニー情報

株式会社HITOWA ライフパートナーカンパニー

所在地： 〒108-6215 東京都港区港南2‐15‐3 品川インターシティC棟

TEL： 03-6632-7701（代）FAX：03-6736-5591

URL： https://www.hitowa.com/life-partner/

事業内容： フランチャイズビジネスサービス（「おそうじ本舗」、「KEiROW」、「靴専科」）の提供およびマーケットプレイス事業「楽ラクーン」

代表者： カンパニー社長 宮崎 洋平