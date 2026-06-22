アルコニックス、個人投資家向け会社説明会に登壇（6月26日 滋賀県大津市）

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：手代木 洋、以下アルコニックス）は、滋賀県大津市で2026年6月26日（金）に開催する、日本証券新聞主催「会社説明会＋株式講演会」に登壇いたします。

取締役 専務執行役員CSO 鈴木 匠 および アルコニックスグループの一社である 大羽精研株式会社 代表取締役社長 若林 謙一より、事業内容や強み、今後の展望について具体的な取り組みを交えながらご説明します。

【開催概要/お申込み方法】

日時 ：2026年6月26日(金) 12時00分開場／13時00分開演～16時00分（予定）

（アルコニックスの講演は13時00分開始となります）

協賛 ：広田証券

会場 ：大津市民会館 『大ホール』

〒520-0042 滋賀県大津市島の関14-1（JR「大津駅」北口から徒歩約10分）

URL : https://www.nsjournal.jp/seminar/20260626otsu/

【お申し込み方法】

本説明会へのご参加には事前申込が必要です。以下のいずれかの方法でお申し込みください。

1. 日本証券新聞社 ウェブサイトからのお申込み

以下の専用フォームに必要事項をご記入のうえ、「確認画面へ」「送信する」を

クリックしてください。

URL：https://www6.webcas.net/form02/pub/trdex/irseminar

（※最下部の「ご参加のセミナー」欄にて該当のセミナーを選択ください）

2. 電話でのお申込み

以下の電話番号までおかけいただき、必要事項をお知らせください。

電話番号：03-6661-9414（担当：日本証券新聞）

【必要事項】

- お名前

- メールアドレス

- 電話番号

- 住所

- 参加をご希望されるセミナー（例：6月26日 大津セミナー）

【登壇者プロフィール】

取締役 専務執行役員CSO 鈴木 匠（すずき たくみ）

1986年に日商岩井株式会社（現 双日）に入社。2009年にアルコニックスに入社。以来、経営企画に

携わりグループの業容拡大及び経営戦略の策定に従事。特に、製造業に対するM&Aを統括・指揮している。2024年4月より現職。

【登壇者プロフィール】

大羽精研株式会社 代表取締役社長 若林 謙一（わかばやし けんいち）

1989年に三菱重工業株式会社に入社。以来、工作機械分野を歩み、2019年に三菱重工工作機械株式会社（現 ニデックマシンツール）の代表取締役社長執行役員CEOに就任。2024年に大羽精研に入社し、2025年６月より現職。

■（ご参考）直近の個人投資家向け説明会のオンデマンド配信

2026年3月14日：埼玉県岩槻市

※ オンデマンド配信はこちらからご視聴頂けます（日本証券新聞社 公式Youtubeチャンネル）：

https://www.youtube.com/watch?v=qmgNoswY2H8

【アルコニックスグループについて】

パーパス《グループの存在意義》：どこかにいる、だれかの未来のために

ビジョン《グループのありたい姿》：ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

○ アルコニックスグループについては、公式サイト または 統合報告書をご覧ください。

公式サイト：https://www.alconix.com/

統合報告書2025：https://www.alconix.com/assets/docs/ir/integrated_report_ja.pdf

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

https://prtimes.jp/a/?f=d36770-62-d155aba58dccdb26de05f52dbd5068f4.pdf