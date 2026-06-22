シーホース三河 #5 元澤誠選手が安城市立梨の里小学校を訪問！「夢を言葉にする大切さ」を伝える講演と、大盛り上がりのフリースロー対決を実施

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6月12日(金)、#5 元澤誠選手が安城市立梨の里小学校を訪問いたしました。

夢の講演では、自身の経験をもとに、「夢を持ち言葉にして発信することの大切さ」、「好きなこと・得意なことに向き合う重要性」について伝えました。また、「失敗を次につなげること」「人との関わりを大切にすること」の必要性についても語り、児童の皆さんは真剣な眼差しで元澤選手の話に耳を傾けていました。

質問コーナーでは、夢についての質問だけでなく、シュートを上手くなるコツやプライベートな質問もあり、楽しい時間を過ごしました

体育の授業で行われたフリースロー対決では、「元澤コール」が自然と沸き起こり、元澤選手も笑顔で応じるなど、会場は大いに盛り上がりました。

授業終了後には、児童の皆さんが花道を作って見送り、温かい雰囲気の中で別れを惜しむ様子が見られ、笑顔あふれる交流の時間となりました。

今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。

「Be With」シーホース三河サスティナビリティプロジェクト

◆コートから、まちへ未来へ パスをつなげる。

シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進しています。