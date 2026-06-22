【新国立劇場】20 歳以下限定！新国立劇場の演劇を＜無料＞で体験できる「シアターデイ」をはじめ、若い世代へ贈る３つの優待プランがスタート

文化庁

新国立劇場では、2026年秋からスタートする2026/2027シーズンより上村聡史が演劇芸術監督に就任する予定です。これに伴い、これからの未来を担う若い世代の皆様に、より気軽に演劇に触れていただくための新たな観劇支援への取り組みをスタートいたします。



20歳以下の方を無料招待する「シアターデイ」の創設をはじめ、若い世代に向けた3つの優待プランを始動します。観劇への敷居を低くし、日常の選択肢に「演劇」がある未来を目指します。

上村聡史 次期演劇芸術監督（2026年9月就任予定）よりメッセージ

上村聡史 次期演劇芸術監督

「五十年後、または百年後、日本の演劇はどうなっているんだろうか？ 先輩たちが渡してくれた財産を未来に伝えることはできるだろうか？ またはそんなものはまったく消滅し、新たな形態が誕生しているのだろうか？」など、四半世紀ほど演劇に携わっていると、よく考えるようになります。この四半世紀で大きく変わったことは、ネットワークの利便性が躍進し、娯楽の可能性が広がったこと。そして、そのような文明の進歩の一方で、世界的な物価の上昇などで劇場へ行くハードルが少し高くなったこと。かくいう私たちも創作活動において、素材費の高騰も含め、この社会の変化に対応せざるを得ません。ですが、こういった変化のなかでも、劇場にはお客様が絶対不可欠です。 "劇場に行く"という文化が脈々と続くことで、送り手も受け手も想像力が養われ、人が集うことの価値、すなわち劇場文化が発展していきます。



未来の劇場文化のために『シアターデイ』という20歳以下のお客様の無料招待日を、作らせていただきました。劇場の皆さんとたくさん対話を重ねました。"その日の観劇が、少しでも未来の劇場を想う１日になれば"という願いを込めて、『シアターデイ』。それに伴い、演劇部門でのU39の導入と、U25の料金改定をしました。その年代に当てはまらない方々には「ちぇっ、どうせ不遇の世代だよ！」って思われるかもしれません、申し訳ありません。私ものその世代ですので分かります。ですがちょっとだけ、未来を想って劇場に足を運ばれてみませんか。もし金額だけのことでクリアできるなら、少し安いB席があります、どの演目でも用意してあるZ席（1,980円）もあります、アトレ会員という選択肢も......。



人と時間が繋がる場所、そのような劇場を育んでいけたらと思います。

20歳以下限定！新国立劇場の演劇を【無料】で体験しよう！

１.シアターデイ

上村聡史 次期演劇芸術監督の発案により、20歳以下の方を無料で演劇公演にご招待する「シアターデイ」を新たに始動いたします。

初回は、上村次期芸術監督の就任第一作となる11月公演『巨匠とマルガリータ』にて実施いたします。

・第一弾対象演目：『巨匠とマルガリータ』

・受付開始日：2026年8月29日（土）～（一般発売日に先駆け、先着順にて受付予定）

※『巨匠とマルガリータ』での「シアターデイ」の具体的な対象公演日や詳しい申込方法、および今後の実施演目については、後日、新国立劇場ウェブサイトにて順次お知らせいたします。

【「シアターデイ」ご利用にあたっての注意事項】

・お子さまがお一人で公演を鑑賞することが難しい場合、保護者の方との同伴来場を推奨しております。お子さまとの隣席でご購入いただくことが可能です。（保護者の方のチケットは有料となります）

・「シアターデイ」のお申し込みには無料メールマガジン「新国メンバーズ」へのご登録が必要です。

「U39」を演劇公演に新たに導入！「U25」はさらにお得な新料金へ

２.U39優待チケット

39歳以下のあなたへ。仕事帰りや休日の楽しみに、新国立劇場の演劇を優待価格で。

演劇公演でも、39歳以下の方を対象とした「U39」がスタート！新国立劇場の演劇が、約40～50%OFFのお得な価格でご覧いただけます。（アトレ会員ならさらにお得に！）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47048/table/1209_1_0687cdb13afd00e6d2989f3fd7eb9735.jpg?v=202606221252 ]

３.U25優待チケット

25歳以下なら超おトク！より気軽に足を運べる新料金へ。

25歳以下の方を対象とした「U25」は、より気軽に劇場へお越しいただけるよう料金を改定いたしました。なんと一般料金の約60～70％OFFでご観劇いただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47048/table/1209_2_73917b5a8d2cdf31f00d3b1fedda7094.jpg?v=202606221252 ]

【「U39」「U25」ご利用にあたっての注意事項】

・「U25」「U39」は、全ての公演が対象ではありません。対象演目、公演日、枚数には限りがございます。

・ 発売を実施する場合は、演目ごとに別途、無料メールマガジン「新国メンバーズ」等でお知らせいたします。

・ 小劇場、中劇場、それぞれの最上位席種（中劇場はS席、小劇場はA席）のみが優待対象となります。

・「U25」「U39」のご購入には「新国メンバーズ」、またはLINE公式アカウントへのご登録が必要です。

2026/2027シーズン 前半3作品ラインアップ

『巨匠とマルガリータ』 ＜「シアターデイ」実施演目＞

【公演日程】2026年11月7日（土）～23日（月・祝）

【会場】新国立劇場 中劇場

【料金（税込）】S席 11,000円 A席 7,700円 B席 4,400円

【原作】ミハイル・ブルガーコフ 【翻案】エドワード・ケンプ 【翻訳】小田島創志 【演出】上村聡史

【出演】

成河、花乃まりあ、松島庄汰、菅原永二／明星真由美、小松利昌、富山えり子、内田健介、山本圭祐、山森大輔柴 一平、釆澤靖起、近藤 隼、猪俣三四郎、篠原初実、笹原翔太／大鷹明良、篠井英介

詳細を見る :https://www.nntt.jac.go.jp/play/the-master-and-margarita/

『ミノタウロスの皿』

【公演日程】2026年12月10日（木）～28日（月）

【会場】新国立劇場 小劇場

【料金（税込）】

＜A席＞おとな（中学生以上） 8,800円

こども（4歳～小学生） 3,300円

＜B席＞おとな（中学生以上） 3,300円

こども（4歳～小学生） 1,650円

【原作】藤子・F・不二雄

【脚色・振付・演出】スズキ拓朗

【出演】加藤清史郎／内田未来／森田真和、谷山知宏、柏木俊彦、

鈴木幸二、小林らら、星 初音、美守 桃、関口 晴

小学生以下のお子さまを同伴される大人の方は保護者割引をご利用いただけます。

詳しくはウェブサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.nntt.jac.go.jp/play/the-minotaurs-plate/

『ナハトラント～ずっと夜の国～』

【公演日程】2027年3月9日（火）～22日（月）

【会場】新国立劇場 小劇場

【料金（税込）】A席 7,700円 B席 3,300円

【作】マリウス・フォン・マイエンブルク

【翻訳】長田紫乃 【演出】柳沼昭徳

【出演】後日発表いたします。

詳細を見る :https://www.nntt.jac.go.jp/play/nachtland/

新国立劇場

新国立劇場は、オペラ、バレエ、ダンス、演劇という現代舞台芸術のためのわが国唯一の国立劇場として、1997 年秋に開場しました。オペラパレス、中劇場、小劇場の特色ある3つの劇場を有し､年間約250ステージの主催公演を実施しています。



オペラ部門は2018年9月に世界的指揮者の大野和士が芸術監督に就任し、世界の主要歌劇場と比肩する水準のオペラ公演を年間およそ10本上演すると共に、高校生のためのオペラ鑑賞教室の実施等を行っています。



次代を担うアーティスト育成も新国立劇場の事業の大きな柱の一つであり、オペラ、バレエ、演劇の３つ研修所を擁し、充実した研修を実施しています。



所在地：東京都渋谷区本町1-1-1

https://www.nntt.jac.go.jp/