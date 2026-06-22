イノーバ、AIを活用し高品質なコンテンツを自社内で制作できる「コンテンツ制作内製化支援サービス」を提供開始

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、AIを活用し高品質なコンテンツを継続的に制作できる「コンテンツ制作内製化支援サービス」の提供を開始しました。

サービス資料をダウンロードする :https://innova-jp.com/service/ai-content-inhouse

本サービスの概要

生成AIの普及により、誰でも手軽に文章を作成できるようになりました。しかし、AIを導入しても「コンテンツ制作が楽にならない」と感じる企業は少なくありません。これから求められるのは、「AIを活用して、高品質なコンテンツを効率的かつ継続的に制作できる体制」を構築することです。

そこでイノーバでは、600社以上のコンテンツマーケティング支援で培った経験を活かし、コンテンツ制作における「クオリティの向上」「制作業務の効率化」「コンテンツ制作ノウハウの蓄積」を同時に叶える、6ヶ月間の伴走支援プログラムの提供を開始しました。

プロのコンテンツ制作ノウハウと貴社専用のAIプロンプトを提供し、毎月の「編集会議」での添削・レクチャーを通じて、誰が担当しても安定した品質が保てる「自走できる仕組み（コンテンツ制作内製化）」を支援します。

本サービスの2つのプラン

1．内製強化プラン

既にコンテンツ制作を内製化している企業様向けのプランです。

プロの伴走支援で、AIを活用しながら自社の専門性が伝わるコンテンツを継続的に生み出せる体制をつくります。

2．内製移行プラン

コンテンツ制作を外注している企業様向けのプランです。

プロによる伴走で、外注に費やしていたコストと工数を、社内のコンテンツ制作力として蓄積していきます。

本サービスの提供価値

こんな課題を解決します

- 「コンテンツ制作の型」と「専用プロンプト」で、高品質な記事を制作 コンテンツマーケティングのプロが実践する「構成フォーマット」と「専用AIプロンプト」を提供します。AI特有の表面的な文章から脱却し、自社の独自性を落とし込んだ高品質なコンテンツを作成できます。- 「最速1本1時間」のフロー設計で業務効率化AIに作業の大半を任せ、人間は独自情報の追加に集中するフローへ再設計します。外注先との往復工数をゼロにし、これまで数日かかっていた作業を最速1時間に短縮します。- 毎月の添削・レクチャーで組織の制作力を底上げ毎月の「編集会議」で高品質なコンテンツの制作方法をレクチャーします。「なぜその編集をすべきか」という思考法からお伝えし、成果につながる品質の感覚を組織全体に定着させます。- 属人化や外注依存を防ぐ「自走できる仕組み」の構築制作マニュアルやチェックシートを納品し、誰が担当しても安定した品質を担保します。担当者や外注先に依存せず、ノウハウを社内資産として継続・蓄積できる体制をつくります。- 用語解説や表面的な内容ばかりのコンテンツを量産し続けている- 修正や社外とのやり取りに多くの時間を費やし、本来の業務が後回しになる- コンテンツ制作業務を「なんとなく」で続けており、成果が出ているかわからない状態になっている- 外注先に自社の専門知識が伝わらず、やり取りに手間がかかってコンテンツの数を担保できないサービス資料をダウンロードする :https://innova-jp.com/service/ai-content-inhouse

株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト／ECサイト構築・運用支援、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社概要

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会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com