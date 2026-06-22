千鳥・大悟「大パクリやん」、たくろう・きむらバンドの“バンドマン時代”にスタジオ爆笑！コンパでの異名は「イニエスタ」、M-1ブレイク芸人のプライベートをバッテリィズらが証言『チャンスの時間』

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#366を、2026年6月21日（日）夜11時より無料放送いたしました。

■千鳥・大悟「大パクリやん」、たくろう・きむらバンドの“バンドマン時代”にスタジオ爆笑！

コンパでの異名は「イニエスタ」、M-1ブレイク芸人のプライベートをバッテリィズらが証言

6月21日（日）放送の#366では、2025年の『M-1グランプリ』優勝でブレイク真っ最中のたくろう・きむらバンドにフォーカス。今後増えてくる“バラエティ色の強い企画”に備え、きむらバンドを今のうちに東京のバラエティに順応させる特別企画「きむらバンドが間に合わない」をお届けしました。スタジオには相方の赤木裕に加え、バッテリィズやオダウエダら同期芸人が集結。“間に合わ師”を自称する千鳥が、別室にいるきむらバンドの隠れた人間性やキャラクターを深掘りしました。赤木からの証言で、きむらバンドが大学時代に「サディスティック・ジョーカー」というバンドを組んでいたことが発覚。“タッティ”という名義でベースを担当していたきむらバンドは、当時のオリジナル曲『P＆I』を披露します。『P＆I』に込められた意味を知り、スタジオで大悟が「激スベりしてそう」とつぶやく中、弾き語りで熱唱をはじめたきむらバンドですが、ノブがすかさず「止めてください！」と強制終了。ノブは「BLANKEY JET CITYも入れてます」と、大悟からも「大パクリやん」とツッコミが入り、スタジオは爆笑となりました。さらに、バッテリィズ・寺家からは「コンパで回すのがうますぎて、イニエスタって呼ばれているらしい」と、裏回し能力の高さを物語るプライベートの“異名”も明かされました。しかし、「人間的なイタさはない」という同期芸人たちの証言に千鳥は「間に合わすのが手強い」「いい奴って難しい」と不穏な空気が漂いはじめて…。

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■千鳥の荒療治でM-1王者がまさかの覚醒！？たくろう・赤木「こんなきむらバンド見たのは初めて」

また、「人間性を出して愛されキャラになること」が大事だという大悟の案により、きむらバンドの感情を引き出す荒療治を敢行。仕掛け人のオダウエダ・植田紫帆が楽屋に乱入します。突然植田に取っ組み合いを仕掛けられたにもかかわらず、「俺だっていってやるよ」「受け止めてやる！お前のその全てをな！」と全力で応戦したきむらバンド。予想とは異なる展開にノブは「一回止めよう」と中断を呼びかけ、大悟は「全然見たいのと違う」「乗っかるんだ」と困惑しました。続いて、ギャグを披露しようとするきむらバンドに対してスタジオからヤジを飛ばし、意図的に邪魔をするという試練を与えます。度重なる妨害についにイライラを募らせたきむらバンドは、「見とけ！」「そこどこなん？」とようやく感情をあらわに。スタジオ一同が「やりました！」と歓喜の声を上げましたが、その後、きむらバンドのもとに元ムエタイチャンピオンが現れて…？相方の赤木も「こんな本心で喋っているきむらさんを見たのは初めて」と驚きの表情を見せた衝撃の結末とは！？

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■千鳥・大悟、増田紗織アナの“高すぎる理想”をバッサリ「しょうもないやろ、そんな奴」

「“この人が一番！”みたいな経験もなくて…」増田アナの恋愛相談に大悟が真剣回答「たまにはルールを破ってみても面白い」

番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する定番企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」を放送。今回の仕掛け人には、フリーウンサーの増田紗織が登場しました。増田アナは「いつか結婚したいなとは思うんですけど…理想の人に出会える気がしない」と切実な恋愛相談を持ちかけます。「激務な人」「手を洗って水滴が蛇口に跳ねたらすぐ拭いてくれる人」「家に帰ってきてすぐに靴をしまってくれる人」といった増田アナの極端に高い理想に対し、大悟は「しょうもないやろ、そんな奴」「理想は理想やろうけど、あなたが見てこなかったものを見させてくれることもない」とバッサリ。

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また、「“この人が一番！”みたいな経験もなくて…」と悩む増田アナに対し、大悟は「たぶん子どもの頃から、順序を全部踏んできた子やと思う」と鋭く分析。増田アナが思わず「そうです。すごい…」と驚くと、続けて「ワシは子どもの頃から、家帰って手洗ったことないけど、1回も風邪を引いたことない」「セオリー通りにやらなくてもいけることってある」と自身を例にしてアドバイス。「それを見せてくれる男がいたら、たぶん楽しくなると思う」「たまには自分の思ったルールをちょっと破ってみても面白いんじゃないんかな」と深い金言を連発しました。増田アナも「自分がいかに狭い世界で生きてきたのかなって思いました」と感銘を受けた、大悟の恋愛相談の全貌は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#366見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p366

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■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/