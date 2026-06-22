ラルフ ローレン パープル レーベル & ポロ ラルフ ローレン Spring 2027 コレクション

ラルフ ローレン 合同会社

イタリア・ミラノ - 2026年6月19日

Spring 2027、ラルフ ローレン パープル レーベルおよび、ポロ ラルフ ローレン、メンズのショーは冒険の旅で見つけたストーリーが詰まった名品の数々、タフなパフォーマンスギア、そしてアイコニックなクラシックに新たな光を当てる遥か異国の地の魅力を表現します。

「私がメンズウェアのデザインを始めた頃、インスピレーションの源となったのは、カレッジスタイルや紳士的なアスリートたちの気負いのなさと伝統でした。つまりそれはキャラクターと仲間意識、そして彼らが身に付けたタイムレスなスタイルを意味していました。私は古き良き時代の精神、クラフツマンシップ、そして実用性を好んでいましたが、それらは気負わない個性、ひとつのスタイルに囚われない神秘性、そしてロマンチックな洗練が織りなすものです。パープル レーベルとポロのSpring 2027コレクションは、その精神にインスパイアされています。私のアプローチは、視覚的なストーリーや憧れの世界を創り出してきた点で、常に映画のようでした。どちらのコレクションも、創造性、競争心、そしてパーソナルスタイルの表現を限界まで追求しながら生きる男性のパーソナリティへのオマージュなのです。」 - ラルフ・ローレン

パープル レーベルは、アメリカン ラグジュアリーという独自のビジョンのもと、3つの特徴的なチャプターにわたって展開されます。オープニングは、洗練されたリラックス感を反映した、ニュートラル カラーとインディゴのトーンです。非の打ちどころのないシルク混のスーツには豊かなテクスチャーを感じられるパターンが施され、バンドカラーシャツやユーティリティ風のアウターウェアが、気取らず洗練されたライフスタイルを醸し出しています。ラルフお気に入りのヴィンテージ ロデオバックルに施されたスクロール模様の装飾からインスパイアされたサングラスやジュエリーは、彼のウエスタンへの愛を際立たせています。

レーシングの黄金期にインスピレーションを得た、イタリアの湖畔のひととき。マホガニー製スピードボートの流麗な船体から着想を得た、アールデコ調の緻密なディテールやモチーフが、スポーツをモチーフにしたアウターウェア、テクスチャー豊かなニットウェア、レザーアイテム、そして羽のように軽やかで再構築されたネクタイへと昇華されています。タイムレスでエレガントなフィットを誇るスーツやスポーツコートは、透け感のある織りやスラブリネンの生地を、シャープなピンストライプ、ヘリンボーン、パターンの施されたソリッドな生地を用いることで、独自の個性を放ちます。幾何学的なプリントは、イブニングウェアに神秘的な雰囲気を添え、粗野な風合いと洗練された意外性のある生地で作られ、リラックスしたシルエットのタキシードが際立ちます。

そして、名高い日本のデザインハウス「KUON（クオン）」とのコラボレーションによるリミテッド エディションのカプセルコレクション。イタリアと日本の伝統工芸、テーラリング、テキスタイル、そして「SASHIKO GALS（サシコ ギャルズ）」による刺し子を融合させ、今シーズンの旅を締めくくります。

ショーを締めくくった「ポロ ラルフ ローレン」は、次世代のアメリカン プレッピー。アウトドアライフに適したパフォーマンスギアをリミックスさせることで、アイコニックな定番のスタイルに新たな意味が加わります。クラシックなヘリテージとスポーツウェアの斬新さに根ざしたこれらのルックは、豊かなテクスチャー、大胆なカラーパレットやパターン、そしてカラフルで伝統的なインド製マドラス生地を取り入れ、さらなる表現を追求しています。

テーラードクロージングは、かつてエレガンスと自己表現が高まった時代からインスピレーションを得ています。スリーピース スーツやエドワード朝スタイルにインスパイアされたネックウェアが、風変わりな魅力を引き出します。シャツもまた、プレッピーなカラーコンビネーションの生地を組み合わせ、洗練されたラッフルやパッチワークのディテールを散りばめつつ、人生に対するロマンチックなアプローチをさりげなく感じさせるデザインへとアップデートされています。

ヴィンテージ風のバーシティジャケットを含む、伝統的なカレッジギアは、パッチワークやクラフツマンシップを通じて、活気と想像力にあふれたアイテムへと進化を遂げました。手刺繍、巧妙なパッチワーク、そして不均一さの美学がアイテムひとつひとつに存在感と個性を与え、「クラシックでさえも、その境界は押し広げることができる」というラルフが長年抱き続けてきた信念を強調しています。

ラルフ ローレン コーポレーションについて

ラルフ ローレン コーポレーション（ニューヨーク証券取引所：RL）は、プレミアムライフスタイル製品のデザイン、マーケティング、販売における世界屈指のリーディングカンパニーです。アパレル、フットウェア＆アクセサリー、ホーム、フレグランス、ホスピタリティの5つのカテゴリーで製品を展開し50年以上にわたって、本物志向と時代を超えたスタイルを通じて、より良い生活の夢の実現を鼓舞することを目指してきました。その評判と際立ったイメージは、製品数、ブランド、流通、国際市場の拡大の中で一貫して培われてきました。当社のブランド名には、ラルフ ローレン、ラルフ ローレン コレクション、ラルフ ローレン パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン、ダブルRL、ローレン ラルフ ローレン、ポロ ラルフ ローレン チルドレン、チャップスなどがあります。ラルフ ローレンは、世界で最も広く認知されているコンシューマー ブランドファミリーの1つです。詳しくはhttps://corporate.ralphlauren.com をご覧ください。

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