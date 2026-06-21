【岡山大学】2026年度「先端半導体テクノロジー講座」を開講～岡山大学VISTAプログラムの中核科目として、社会人向け公開講座も同時開催～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 21日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、次世代の社会価値を生み出す理工・デジタル系人材を育成するため、2026年度岡山大学公開講座「先端半導体テクノロジー講座」を開講しました。これは、文部科学省「半導体人材育成拠点形成事業（enSET）」に基づく中四国地区の大学連携ネットワーク「中四国半導体人材育成加速プログラム（中四国VISTA）」において参加大学の中で最も早いスタートとなります。



本学では、令和5年度から、学位プログラムの専門領域を超えて複数の専門領域を履修できる「サブプログラム」制度を導入しています。令和7年度の半導体人材育成拠点形成事業採択を受けて、この先進的な教育体制をさらに充実させ、「実践半導体教育サブプログラム（OU-VISTAプログラム）」を始動しました。このプログラムには、中四国の連携大学において相互履修が可能な科目の設定が予定されており、一定の条件を満たせばデジタルバッジの授与も計画されています。



現在、本プログラムの一環として、学部生や社会人の方も受講可能な公開講座「先端半導体テクノロジー入門」の申し込みを受け付けています。数式に頼らず半導体の基礎から産業応用までを体系的に学べる内容です。受講希望の方は、こちらの本学公式ウェブサイトより詳細を確認のうえお申し込みください。



岡山大学は産学官の強固な連携を通じ、デジタル社会の未来を切り拓く人材の輩出に今後も邁進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本件、2026年6月7日に公開されました。

狩野旬准教授による高周波誘電体材料の講義を真剣に受講する受講生たち

電磁波と半導体の関係を分かりやすく解説する紀和利彦教授

◆参 考

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・おかやま半導体関連コンソーシアム

https://www.pref.okayama.jp/page/889895.html

・中国地域半導体関連産業振興協議会

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html

・成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成（enSET）（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/mext_03208.html

・先端半導体テクノロジー入門

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html

◆参考資料

・【岡山大学】岡山半導体研究教育推進委員会が2026年度総会を開催 ～ 産学官の結束を強め、サプライチェーン全体を俯瞰する高度な人材育成を加速 ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004086.000072793.html

・【岡山大学】スマホ“解剖”体験で半導体の世界を体感！ ～次世代IT人材育成セミナー -スマホの構造とIT産業の今-を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004046.000072793.html

・【岡山大学】最先端工場に潜入！未来の半導体技術を体験～マイクロンメモリ ジャパンの工場を訪問～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003841.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度「半導体人材育成」関連講座 5講座で受講者400人超を達成！～社会人のリカレント教育にも貢献し地域産業界の期待に応える～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003494.000072793.html

・【岡山大学】夏季集中教養教育科目「”アタリマエ”の科学-スマホに映る半導体と社会-」を開催 ～学生の新たな視点と産業界との連携を深化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003460.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体公開講座～学生・社会人・シニア世代まで100人超が多様な学び手が集結～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003400.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度 岡山大学「半導体人材育成」関連講座が始動！初回の講義に180人超が参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003321.000072793.html

・【岡山大学】モノづくり現場の声を学びに生かす！企業講師による実践的な講義に90人以上の学生が参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003299.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学 令和6年度「半導体人材育成」関連講座 4講座で150人以上が聴講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002931.000072793.html

・【岡山大学】企業と大学の最前線から学ぶ「半導体テクノロジー」講座を開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002555.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進WGは岡山半導体研究教育推進委員会へ！～第6回会合を開催し、改名・発展を決定～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002109.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院単位認定講座＆社会人向け公開講座「先端半導体テクノロジー」全15回コースが無事終了

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002010.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「先端半導体テクノロジー」コースの第1回企業講演を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001837.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ「先端半導体テクノロジー」コースを開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001737.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第4回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001667.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループキックオフ講演会「半導体の歴史から次の戦略を考える」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001563.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第3回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001459.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第2回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001376.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループキックオフミーティングを開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001295.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ準備会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001225.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）



◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 コーディネーター 宮本 定

E-mail：miyamoto.sadamu◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15339.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』

https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html