6/21“綿流しの日”が迫る～　アニメ『ひぐらしのなく頃に』＆『ひぐらしのなく頃に解』ニコニコ生放送コメント最多シーンTOP5を発表

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2026年6月13日（土）から6月21日（日）に実施する「ニコニコ生放送」の恒例企画「『ひぐらしのなく頃に』『ひぐらしのなく頃に解』無料一挙配信」に合わせて、昨年（2025年6月）の配信でコメント数が多かった場面をまとめた「コメント最多シーンTOP5」を発表します。

アニメ『ひぐらしのなく頃に』は、竜騎士07によるサウンドノベルゲームを原作とするサスペンス作品です。2006年にTVアニメ第1期『ひぐらしのなく頃に』がスタートし、2007年には事件の真相に迫る続編『ひぐらしのなく頃に解』が放送されました。衝撃的な展開と、「正解率1％」と銘打たれた謎解き要素はファンの考察を白熱させ、多くの反響を呼んできました。

ニコニコでは2019年より、作中で重要な意味を持つ「綿流しの日」（6月第3または第4日曜日）の時期に、同アニメシリーズの一挙放送を実施してきました。視聴者からは「ひぐらし毎年ニコニコで見るのが恒例になってるわ」「ひぐらし一挙をニコニコで見るのが日本の夏や」といった声が寄せられ、コメント機能を通じてリアルタイムに感想やツッコミを共有しながら本作を楽しむことが、ニコニコにおける“初夏の風物詩”として定着しています。

今年の「綿流しの日」は6月21日（日）にあたります。本ランキングでは昨年の配信で特に盛り上がったシーンを振り返ります。

┃『ひぐらしのなく頃に』コメント最多シーンTOP5

数々の事件が巻き起こる第1期では、登場人物たちが狂気や絶望に囚われていく衝撃的なシーンが上位を独占。凄惨な展開に恐怖しつつも、視聴者同士がニコニコならではのコメントを交わしながら、一体となって盛り上がる様子が見られました。

※集計対象：『ひぐらしのなく頃に』ニコニコ無料一挙放送（2025年6月21日）の視聴者コメント数

【第1位】詩音が沙都子を追い詰めるシーン（第21話）

最もコメントが集まったのは、詩音が沙都子を追い詰める凄惨な拷問シーンです。衝撃的な描写に加え、詩音自身の精神も壊れていくシリーズ屈指のトラウマ級場面。一人で見るには重く息を呑む展開ですが、コメント欄では「こわい」「見てられない」などの声が上がる一方、精神崩壊していく詩音へ「なにわろ」「今更かい」などツッコミを入れながら、この惨劇を乗り越える様子が見られました。

【第2位】詩音が「褒めてよ悟史くん」と叫ぶシーン（第21話）

続く2位には、自身の目的のために凶行を重ねた詩音が、愛する人への想いと悲痛な叫びを爆発させるシーンがランクインしています。

【第3位】沙都子が頭をなでられトラウマが想起されるシーン（第23話）

3位は、圭一に頭をなでられた沙都子が、過去の過酷な記憶をフラッシュバックさせてパニックに陥るシーンです。普段の元気な姿からは想像もつかない彼女の悲鳴に、コメント欄には「やめろ」「つらい…」といった心配の声が寄せられました。

【第4位】圭一の家にお見舞いに来たレナが豹変するシーン（第4話）

4位には、風邪で寝込む圭一をお見舞いに訪れたレナが、インターホン越しに冷徹な声へと豹変する恐怖のシーンが選ばれました。レナの象徴的なセリフである「嘘だよッ！！」や、「こわいこわい」「開けちゃダメだ」といったコメントが相次ぎました。

【第5位】詩音が復讐の動機が勘違いだと気づき絶望するシーン（第19話）

5位には、数々の惨劇を引き起こした詩音が、自身の復讐の動機が凄まじい「勘違い」だったという残酷な真実を知り絶望するシーンがランクイン。意図せずその事実を詩音に伝えてしまう公由家の当主・喜一郎に対し、「地雷」「終わった…」など落胆の声が寄せられました。

┃続編『ひぐらしのなく頃に解』コメント最多シーンTOP5

物語の解決編となる『ひぐらしのなく頃に解』のTOP5は、これまでの謎が解き明かされ、物語の盛り上がりが最高潮となる「最終話」にコメントが集中する結果となりました。

※集計対象：『ひぐらしのなく頃に解』ニコニコ無料一挙放送（2025年6月22日）の視聴者コメント数

【第1位】最終話のオープニングシーン（第24話）

1位は、クライマックスの特別演出となった最終話のオープニングシーンです。このシーンは、今回集計した2作品の全話・全シーンの中でも、最多のコメント数を記録しました。

【第2位】エンディング曲が終わり、最終話が終了した瞬間（第24話）

続く2位には、最終話のエンディング曲が終わり、物語が幕を閉じた瞬間がランクイン。画面いっぱいの拍手（「888888」）や「何度見ても名作」「また来年！」など、作品を称える熱いコメントで画面が埋め尽くされました。

【第3位】最終話のオープニングシーン（第24話）

3位には、1位と同じく最終話のオープニングシーンが選出されました。物語の結末に向け、盛り上がる様子が見られました。

【第4位】昭和58年の7月1日を迎えたシーン（第24話）

4位には、幾度となく繰り返された惨劇の連鎖を乗り越え、ついに作中で誰も見たことがなかった「昭和58年の7月1日」を迎えたシーンが入りました。「7月だー！」「おめでとう」と、奇跡の瞬間を視聴者全員で祝福するコメントが一斉に寄せられました。

【第5位】窮地に陥った梨花を赤坂が助けに来たシーン（第22話）

5位には、窮地に陥った梨花の元へ、赤坂が助けに駆けつける場面がランクイン。長きにわたる絶望のなか、最高のタイミングで現れた頼もしすぎる姿に、「赤坂キター！」「かっこよすぎ」といった興奮と歓喜の声が多数寄せられました。

┃【TVアニメ放送開始20周年記念】『ひぐらしのなく頃に』2作品無料一挙放送概要

■番組タイトル：ひぐらしのなく頃に 1～13話一挙放送

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350656577

■放送日時：2026年6月13日（土）19時00分～24時35分

■タイムシフト期間：2026年6月21日（日）23時59分まで

■番組タイトル：ひぐらしのなく頃に 14～26話一挙放送

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350656591

■放送日時：2026年6月14日（日）19時00分～24時15分

■タイムシフト期間：2026年6月22日（月）23時59分まで

■番組タイトル：ひぐらしのなく頃に解 1～12話一挙放送

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350656606

■放送日時：2026年6月20日（土）19時00分～24時15分終了予定

■タイムシフト期間：2026年6月28日（日）23時59分まで

■番組タイトル：ひぐらしのなく頃に解 13～24話一挙放送

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350656618

■放送日時：2026年6月21日（日）15時00分～20時15分終了予定

■タイムシフト期間：2026年6月28日（日）23時59分まで

※タイムシフト期間は7日間、期間中見放題となります。

※会員登録不要、どなたでも無料で視聴できます。

┃関連情報

【本リリースに関連するクレジット・権利表記】

・ひぐらしのなく頃に：(C)2006竜騎士07／ひぐらしのなく頃に製作委員会

・ひぐらしのなく頃に解：(C)2007竜騎士07／雛見沢御三家

【関連リンク】

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