04 Limited Sazabys主催！今年10周年を迎えた『YON FES 2026』を8月27日(木)よる10時よりスペシャで独占放送決定！

株式会社スペースシャワーネットワーク

日本最大の音楽専門チャンネル(※)「スペースシャワーTV」は、6月20日(土)・21日(日)の2日間にわたり開催の名古屋発の人気4人組ロックバンド・04 Limited Sazabysによる主催フェス『YON FES 2026』の模様を8月27日(木)よる10時より独占放送いたします。

『YON FES』とは、04 Limited Sazabysが地元・愛知県で2016年からスタートさせた主催野外フェス。視界いっぱいに広がる緑豊かな空間に囲まれながら圧倒的な熱量のライブを堪能できるという、数ある野外イベントの中でも珍しいロケーションはYON FESならでは。その他、愛知ゆかりの名店やメンバープロデュースのメニューが楽しめるフードなど音楽以外の楽しみ方も豊富で、会場の随所から04 Limited Sazabysのこだわりや想いを感じ取ることができます。

そんなYON FESに、今年もフォーリミの呼びかけにより様々なアーティストが集結しました。

イベントは全券種SOLD OUT！

番組では、6月の梅雨も暑さも吹き飛ばすようなパフォーマンスの数々はもちろん、なかなか見ることのできないバックステージでの貴重な姿まで、地元愛溢れるフォーリミを中心に創り出されたYON FESの模様をスペシャが余すことなくお届けします。

詳細は番組ホームページをご覧ください。

https://tv.spaceshower.jp/p/00089758/(https://tv.spaceshower.jp/p/00089758/)

また、この放送を記念し8月19日(水)よる8時から、スペースシャワーTV公式YouTubeにて生配信が決定！“YON FES 2026アフターパーティー”と題し、04 Limited Sazabysとともに今年のYON FESを振り返ります。

この詳細は、スペースシャワーTVの公式SNSにて後日発表いたします。

【スペースシャワーTV公式SNS】

X：https://x.com/spaceshowertv

Instagram： https://www.instagram.com/spaceshower/

YouTube：https://www.youtube.com/c/SPACESHOWERTV

《番組概要》

■番組タイトル：【独占放送】YON FES 2026

■放送日時：8月27日（木）よる10時～

■出演：04 Limited Sazabys ほか

《公演概要》

公演名：YON FES 2026

開催日：2026年6月20日(土)、21日(日)

開催場所：愛知県・モリコロパーク(愛・地球博記念公園)

【出演】※放送アーティストは未定です。

DAY 1 | 6月20日(土)

ハルカミライ、THE BOYS&GIRLS、Fear, and Loathing in Las Vegas、Fire EX.、SHANK、the cabs、THE ORAL CIGARETTES、OKAMOTO’S、ELLEGARDEN、KOTORI、04 Limited Sazabys

DAY 2 | 6月21日(日)

キュウソネコカミ、EVERLONG、go!go!vanillas、ハク。、My Hair is Bad、Survive Said The Prophet、BLUE ENCOUNT、muque、マキシマム ザ ホルモン、Maki、04 Limited Sazabys

公式サイト：https://yonfes.nagoya/feature/2026(https://yonfes.nagoya/feature/2026)

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(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2026年4月時点 自社調べ）