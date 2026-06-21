【十四代も飲み放題】十四代付プレミアム飲み放題プラン｜日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店で7/1(水)～7/31(金)限定

株式会社ビリオンフーズ

【十四代付プレミアム飲み放題】が大阪梅田本店にて限定開催！

日本酒原価酒蔵「大阪梅田本店」にて、7/1(水)～7/31(金)の期間で十四代付プレミアム飲み放題を開催いたします。

あの大人気かつ入手困難酒『十四代』を含むプレミアム飲み放題と、特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。

大人気希少酒を【今だけ】飲み放題で。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容

◆飲み放題ラインナップ

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります。

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります。

・十四代 本丸

・仙禽

・東洋美人

・写楽

・鳳凰美田

・獺祭

・赤武

・黒龍

・鍋島

・作

・栄光冨士

・風の森

・紀土

・三井の寿

・甲子

・サササンデー

・イットキー

・讃岐くらうでぃ

・季節のおすすめ日本酒10種類

・その他限定流通商品12種類

・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類

◆お料理

お一人様につきお料理2品以上のご注文をお願いいたします。

◆開催期間

2026年7月1日（水）～7月31日（金）

◆開催店舗

日本酒原価酒蔵 大阪梅田本店

◆料金

\7,700(税込)

◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【十四代も飲み放題！十四代付プレミアム飲み放題プラン】というコースがございますのでご選択ください。

◯電話予約

大阪梅田本店：06-4300-6903

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください

・お一人様につきお料理2品以上のご注文をお願いいたします

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります(当日のダウンロード可)

【大阪梅田本店】を今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/

プレミアム飲み放題メニュー

当プランには、プレミアム飲み放題が含まれております。

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025