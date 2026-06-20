騎士X、妖艶な和風ダンスチューンの新曲『狂乱』MV公開！グループ初の東名阪ツアーも開催し、さらなる飛躍へ！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：秋田堅司、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元ビジュアル系歌い手グループ「騎士X - Knight X -」(読み：ナイトエックス 通称：騎士X)の新曲『狂乱』を、2026年6月20日(土)19:00に騎士X - Knight X -Youtube公式チャンネルで公開いたしました。あわせて、2026年11月～1月に開催するアルバムリリース記念ツアー『騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』』のチケットを、公式ファンクラブLounge『A』にて最速先行(抽選)受付中です。

この度公開したオリジナル曲『狂乱』は、理性を焼き尽くす妖艶な和風ダンスチューンです。不敵な「…俺に寄越しなよ」の囁きや挑発的なリリックが脳内をジャックし、中毒性の高い重低音と和のコールがクレイジーな熱狂へと誘います。さらに、日本の伝統的な和の響きと、現代のエレクトリックなモダンサウンドが交差する、一瞬で酔いしれる極上のアッパーチューンが誕生。「もう一廻」が止まらない、本能剥き出しの夜の宴へ誘う本楽曲を、ぜひチェックしてください。

また、アルバムリリース記念ツアー『騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』』では、大阪・東京・愛知の3都市を巡回予定です。公演名の『Tier１』には、結成1周年、そしてグループ初のアルバムという“1年目”“1枚目”という節目を象徴するタイトルであることに加え、ここからすべてが始まる「PHASE 1」として、この先へ続く物語の起点になる――という意味が込められています。さらに、“1＝No.1”という意味も重ね、「騎士X - Knight X -」として頂点を目指していく意思も込められています。

現在、公式ファンクラブLounge『A』にて、最も早くチケットをお申込みいただける「Lounge『A』最速先行(抽選)」を受付中です。

彼らが新たなステージへと駆け上がる初の東名阪ツアーを、ぜひ現地でご体感ください。

■【MV】 『狂乱』 / 騎士X - Knight X -

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KT2tMKCFkik ]

YouTube：https://youtu.be/KT2tMKCFkik(https://youtu.be/KT2tMKCFkik)

Vocal：騎士X - Knight X -

Lyric：苅山貴至、佐伯youthK

Music：苅山貴至、佐伯youthK、Sean Oshima

Arrangement：Sean Oshima

Mix：すい

Illust：isumisumi

Movie：zio

■場面写

■騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier１』公演情報

― 大阪 ―

-2026年11月6日(金)

開場17:00 開演18:00

-2026年11月7日(土)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：なんばHatch

― 東京 ―

-2026年12月30日(水)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

-2026年12月31日(木)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：豊洲PIT

― 愛知 ―

-2027年1月2日(土)

開場17:00 開演18:00

-2027年1月3日(日)

1部 開場11:00 開演12:00

2部 開場17:00 開演18:00

会場：COMTEC PORTBASE

■チケット情報

[Lounge『A』最速先行(抽選)]

【受付期間】

2026年6月6日(土)23:00～2026年6月21日(日)23:59



【チケット券種・料金】

●スタンディング：8,800円(税込)

●2階指定席 ：7,700円(税込)

※【大阪公演・愛知公演のみ】

【チケットURL】

https://knight-x-livetour2026.stpr.com/tickets/

【特設サイト】

https://knight-x-livetour2026.stpr.com/





【注意事項】

※本公演は、Lounge『A』のプレミアムプラン限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります

※スタンディング：未就学児童入場不可。小学生以上有料。整理番号順でのご入場となります

※2階指定席：3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料(ただし、お席が必要な場合は有料となります)

※抽選受付となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※同行者はLounge『A』会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます





STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■騎士X - Knight X - Profile

動画配信サイト等のネット活動を中心に、歌やシチュエーションボイスなど、“声”とビジュアルを武器に活動する2.5次元ビジュアル系歌い手グループ。2.5次元歌い手グループ史上最速の横浜アリーナワンマンライブを皮切りに、 Zeppツアー、武道館公演と次々と成功を収めながら2024年には週間シングルランキング1位も獲得。

2025年5月にグループ名を「Knight A - 騎士A -」から「騎士X - Knight X -」に改名。同日、新メンバーとして「タケヤキ翔」が加入し、現メンバーの「しゆん」「ばぁう」「てるとくん」とともに、4名体制でのグループ活動を開始。歌い手アイドルやVtuberアイドルとは一線を画し、実写表現と独自の世界観を強みにさらなる成長フェーズへと挑戦していく。2025年8月には新体制初となる日本武道館でのワンマンライブを開催。2026年4月には、新たな挑戦として社外主催の大型音楽フェスに出演。2026年11月から翌年1月にかけて、東名阪アルバムリリース記念ツアーを開催予定。

※「騎士X - Knight X -」表記：４か所( 騎士X_-_Knight_X_- ：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角です

オフィシャルリンク

公式サイト：https://knight-x.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

公式X：https://x.com/Info_KnightX

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@knight_x_info

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:knighta_info

公式LINE：https://page.line.me/117gqoaz

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社STPR 広報・PR担当

メールアドレス： business@stprcorp.com