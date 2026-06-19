〈入荷即完売！〉ぬいぐるみブランド「mojojojo」の生みの親・尾崎歩美さんインタビュー【ヒットの裏側と〈ぬい活〉の魅力】

株式会社ワニブックス

愛らしいフォルムと独特の表情が「ゆるくてかわいい」とSNSを中心に話題となり、今や大人気となったぬいぐるみブランド「mojojojo（モジョジョジョ）」。2024年にカプセルトイとして発売されたフィギュアマスコットは売り切れが続出し、今年2月時点で累計販売数100万個を記録。

株式会社ワニブックスより発売した初のブランドムック『mojojojoぬいぐるみチャームBOOK』は予約開始早々「売れ筋総合ランキング・第１位」に。

そんな今大注目のトレンド“ぬい”キャラ「mojojojo」の生みの親、ぬいぐるみ作家の尾崎歩美さんへのインタビューを特別にお届けします。

mojojojoぬいぐるみチャームBOOK■大ヒットで「飛び立っていったような気持ち」

――尾崎さんのつくるフィギュアマスコット「mojojojo」ですが、2024年カプセルトイとして発売されてから、今年2月の時点で累計販売数が100万個に達したと聞いています。ものすごい人気ですね！

尾崎歩美さん（以下、尾崎）：まずは、驚いております。自分の内でだけ存在していたぬいぐるみたちが、たくさんの方に楽しんでいただけるようになって、自分の内から飛び立っていったような気持ちでいます。

尾崎歩美さん

――一部では入手困難とも言われるカプセルトイのマスコット「Todd Friends」シリーズ。その原点となったのは、お姉様が小さい頃大切にしていたぬいぐるみだと聞きましたが、百貨店や雑貨店での販売、アパレル・メーカーとの積極的なコラボレーションを通じて、ご自身の趣味趣向に何か変化はありましたか？

尾崎：コラボレーションを通して多くの方に見ていただける機会が増え、たくさんの感想をいただくようになりました。そうした声に触れる中でも、自分の中で大切にしている部分はあまり変わっていなくて、想像の余白は変わらずに残しておきたいなと感じています。

デザイン面で言うと、姉が大切にしていた「しろちゃん」（白いクマのぬいぐるみ）は遊んでいるうちに平べったくなってしまって、その雰囲気をそのまま「Todd friends」の平たいボディに反映しているので、マスコットやぬいぐるみでも厚みが出過ぎないように気をつけていますね。

しろちゃん

――これまで尾崎さんが手がけられたぬいぐるみやマスコットたちのなかで、とくに印象に残っているものはありますか？

尾崎：印象に残っているぬいぐるみとしては、「You never know」という黄色い鳥があります。この子はハンドメイドで販売していた頃からなぜか人気があり、今では「mojojojo」らしさを象徴するような存在になっています。

ただ、この子は最初から意図して作ったキャラクターではなく、出来上がったときに「なんだかおもしろいやつだな」と感じたくらいで、特別な狙いがあったわけではありません。デザインとしてもとてもシンプルでパーツも少ないのですが、目の印象が強く、ふてぶてしく見えたり、虚無顔に見えたりと、見るたびに違う表情に感じられます。

You never know

――まさに「想像の余白」そのもの、ですね。

尾崎：そうかもしれません。自分で作っていながら、見るたびに解釈する側に回ってしまうような感覚があって、面白い存在なんです。ぬいぐるみは空の器のようなものだと考えているのですが、まさに「You never know」はその象徴で、見る人や見るタイミングによってさまざまな表情に感じられるところが面白いですね。

■雑貨店バイヤーから、ぬいぐるみ製作へ

――尾崎さんは、雑貨店バイヤーとしてご活躍されていた経験をお持ちですよね。具体的には、どんなものを扱っていらっしゃったのでしょうか。

尾崎：一番初めは文具売り場を担当していました。雑貨店でアルバイトを始めて何年か経った頃に、アルバイトなのにスタンプの売り場を任せていただけるようになって、定番品の在庫や発注の管理から始めました。社員になって文具売り場全体を任せていただいて、休みの日にはいろんなお店を巡って商品や売り場の研究をしましたね。ちょうどマスキングテープが流行る前のタイミングで、尖った雑貨屋さんでマスキングテープを発見して「これだ！」と思って自分の売り場でも大きく展開できるように問屋さんとマスキングテープを集めた思い出があります。まだ「mt（エムティー）」のカラフルなものしかなかった時代でした。

その頃には文具売り場以外にもアパレルの売り場やアクセサリーの売り場も担当していたので、月に1回大阪や東京に出張して展示会に行って買付をするというのもやっていました。生地の質感や名称もその頃に覚えたものが多いですね。卸売の仕組みや、シーズンの立ち上がりの時期など、販売に関する知識もバイヤー時代に覚えました。これはハンドメイドで自分でものを売っていくというときに、とても役に立つ知識だったなと今でも思います。

――バイヤー時代のご経験が、現在のぬいぐるみ製作につながっていくのですね！

尾崎：そうなんです。バイヤー時代には大阪や東京の展示会に行くたびにたくさんの雑貨屋さんに行っていたのですが、「こんなかわいいものがあるんだ」とか、「今これがきてるのかな」と感じたりする中で、芸大生のハンドメイドの雑貨を販売するお店に出会ったんです。その方達を追ってみると手作り市に出店したり個展を開かれている方もいて。「こんなものの売り方もあるんだ！」と知ったことは、その後の活動にもつながる発見になりました。

自分で作ったものを売るという方法があることに驚き感動して、その後自分が働いている雑貨店で手作り市を企画して出店者さんを集め、一緒の店舗で働く後輩たちと自分たちでもハンドメイドの商品を作って、手作り市イベントを開催しました。反響が大きくてたくさんのお客様が来てくださったことにも感動しました。この経験がハンドメイドで活動していく原体験になっているように思います。

■「ぬい活」にはメッシュポーチがおすすめ！

――それでは、尾崎さんと「mojojojo」の今後の展望についてお聞かせください。

尾崎：予想では「mojojojo」の活動はこれからますます広がっていきそうですので楽しんでいただけたら嬉しいです。まだ言えないことが多すぎるのですが、予定はたくさんあります。個人的には新しいことにチャレンジすることを厭わないようにしているので、チャンスがあればさまざまなことにチャレンジしていきたいですね。

写真／三好宣弘 スタイリング／露木藍

最近は自分でコマ撮りの短いアニメ(本当に数秒の、短いアニメですが……)を作って楽しんだり、クレイアニメ用の粘土を買ったので新しい表現ができればと模索しています。3DCG（3次元コンピュータグラフィックス）で作ったものをプリンターで造形するのにもハマっています。次の何か新しいことにつながるといいな。

――これから、ますます多くの人に、新しいカタチの「mojojojo」が広がっていきそうですね！ ちなみに、尾崎さんはファンの方々の「ぬい活」をご覧になることはありますか？

尾崎：みなさんがメンションしてくださる「mojojojo」のぬいたちと一緒に撮った写真に、いつも元気をもらっています。ありがとうございます！

――尾崎さんご自身も「ぬい活」をされているとか。昨今多くの人がハマる「ぬい活」の魅力について、尾崎さんのお考えをお聞かせください。

尾崎：私も出かける時はお気に入りの子を連れてよく写真を撮っていて、最近はいかにすぐぬいぐるみを取り出せるかを考えています。

おすすめはメッシュポーチですね！ 失くしたくないので丈夫なカラビナのついたメッシュポーチをバッグにぶら下げて、その中にぬいを入れています。「失くしたくないけど持ち歩きたい」をいかに両立できるか、自分でも模索中です（笑）。

ぬいぐるみを連れて出かけると、一人で出かけたときよりも気軽に思い出を残せるように感じます。写真を撮るときも、友達や家族との記念写真とはまた少し違って、日常の記録と記念写真のあいだにあるような、どこか「気持ちのメモ」に近いものかもしれません。

ぬい活の魅力は、そうして自分が感じたことを、ぬいぐるみにそっと預けられるところにある気がします。

写真／三好宣弘 スタイリング／露木藍

■『mojojojoぬいぐるみチャームBOOK』商品情報

『mojojojoぬいぐるみチャームBOOK』

発売日：2026年4月30日

価格：2,420円（税込）

ぬいぐるみチャームサイズ（約）：W90×H100×D40mm

ISBN：978-4-8470-7641-1

発行：ワニブックス

■Amazon(「mojojojoスマホ用壁紙」データ配信特典付き)

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076419

☆本商品を2026/6/22 23:59までにご購入いただくと、商品出荷時に特典のダウンロードURLをAmazon.co.jpよりメールにてお知らせします。特典のダウンロード期限は2026/9/20 23:59となりますので、ご了承の上ご購入ください。

■mojojojo（モジョジョジョ）

ぬいぐるみ作家・尾崎歩美によるぬいぐるみブランド。ぽてっとしたフォルムと、ニュートラルな表情が特徴的でかわいいと人気を集めている。ぬいぐるみにはあえて名前や設定を持たせず自由に受け取ることができる“余白”を大切にし、持ち主がそれぞれの距離感で関われるひらかれた世界観をつくっている。ぬいぐるみを中心にカプセルトイ、雑貨、アパレルなど多様な形で展開。