高度専門人材のタレントプール「SOMPO Professional Pool」の開始

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社（グループＣＥＯ取締役代表執行役社長：奥村 幹夫、以下「ＳＯＭＰＯホールディングス」）は、グループ全体の持続的な成長と競争力強化を目的として、高度専門人材を戦略的に採用・配置する新たな仕組み「SOMPO Professional Pool（以下「ＳＰＰ」）」を構築し、採用活動を開始したことをお知らせします。

ＳＰＰは、ＡＩ・サイバーセキュリティ・法務・コンプライアンス等の領域における高度専門人材をＳＯＭＰＯホールディングスが一括で採用し、ＳＯＭＰＯグループ各社の重要プロジェクトやポジションへ戦略的に配置するものです。

１．導入の目的

ＳＯＭＰＯグループは２０２５年度に、「ＳＯＭＰＯ Ｐ＆Ｃ」と「ＳＯＭＰＯウェルビーイング」の２つのビジネス領域を核とする新たな経営体制へ移行しました。この新体制のもと、各ビジネス領域が主体となって成長戦略を推進するにあたっては、各領域の成功事例や高度な専門ノウハウをＳＯＭＰＯグループ全体に展開し、組織能力を最大化する取組みが重要となります。

そのため、今後はＳＰＰを通じて、市場価値の高い高度専門人材をＳＯＭＰＯグループとして採用し、グループ各社の重要プロジェクトやポジションへ戦略的に配置します。

２．本制度について

制度の概要は以下のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159136/table/160_1_5cb13471c7719b7df4c9f682c3645fe7.jpg?v=202606190951 ]

【ＳＰＰのイメージ】

３．今後について

ＳＯＭＰＯホールディングスは、ＳＰＰを通じて多様かつ高度な専門性を持つ人材が最大限に能力を発揮できる環境を整備することで、グループ内でのベストプラクティスやノウハウの共有と新たなシナジー創出を促進し、ＳＯＭＰＯのパーパスに掲げる「“安心・安全・健康”であふれる未来」の実現に向けたビジネスモデル変革を強力に推進します。

以上