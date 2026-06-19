【おうちにプロ】エアコン掃除と「幸福度」の関係に関するアンケート調査
調査サマリー
- エアコンのニオイ・汚れは自宅で過ごす際の気分に「影響して気分が下がる」と感じる人は25%存在し、「気になるが我慢できる」と感じる人は58%いる。
- 実際にエアコンクリーニングを行ったことで「気分が良くなった」と感じた人は58%存在する。
- エアコンのメンテナンスにお金をかけることは「金銭的に負担」と感じる人は96%にも上る。
- 部屋の空気の綺麗さは「幸福度」に直結すると考える人は88%存在する。
エアコン掃除と「幸福度」の関係に関するアンケート調査の概要
おうちにプロでは、エアコンクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、『エアコン掃除と「幸福度」の関係に関する独自調査』を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_1_4358814e771b9207db6528bdbb67d4ba.jpg?v=202606190751 ]
調査内容はこちらのページでも掲載しています。
【独自調査】エアコン掃除と「幸福度」の関係に関するアンケート調査｜おうちにプロ(https://ouchipro.com/airconcleaning/article/354/)
現在の自宅エアコンの内部の清潔さにはどれくらい満足していますか？
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_2_ca0d979fedc201a4df2a73f5341a26a9.jpg?v=202606190751 ]
エアコンのニオイ・汚れは自宅で過ごす際の気分に影響しますか？
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_3_6c314e8f4ade5d652151513a65fdecd3.jpg?v=202606190751 ]
プロのエアコンクリーニング後に気持ちの変化はありましたか？
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_4_0f30ffd168d78e7f3bc3d08f4b1605a4.jpg?v=202606190751 ]
家の中の清潔さは心の健康にどれほど重要ですか？
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_5_d7e28b404bfe55e915c5fc6ed0717a2b.jpg?v=202606190751 ]
お金をかけたエアコンメンテナンスは生活の質（QOL）向上の適切な投資と認識していますか？
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_6_df6761f11b65a6232b93937202e2884d.jpg?v=202606190751 ]
部屋の空気の綺麗さは「幸福度」に直結しますか？
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_7_1ce527623a4f2adbd696e5a130d9fec4.jpg?v=202606190751 ]
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株式会社ゼロアクセルについて
新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/555_8_b46f3dacb7cc5da26d0eda4ff0990953.jpg?v=202606190751 ]
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