ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズより、『おでんくん』が登場！

株式会社アニメイトホールディングス

「ぷくぺた」とは、ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール！お気に入りの場所にペタペタ貼って楽しもう♪

こちらの商品は2026年10月9日頃、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販等にて発売予定。現在ご予約受付中！

詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx(https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx)

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】

ぷくぺた（2種）

【価格】

各660円（税込）

【サイズ】

商品サイズ：約W9.5×H20cm

本体の厚み：最大5mm程度

【発売日】

2026年10月9日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

【『おでんくん』について】

リリー・フランキー原作の人気作品。おでん屋さんの鍋の中にある「おでん村」を舞台に、もち巾着の男の子「おでんくん」と、個性豊かな仲間たちが繰り広げるハートフルコメディです。シュールなユーモアの中にも、ホロリと泣ける温かいメッセージが込められており、子どもから大人まで幅広い層に長年愛され続けています

■権利表記：(C)LilyFranky

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。