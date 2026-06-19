ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズより、『おでんくん』が登場！
株式会社アニメイトホールディングス
「ぷくぺた」とは、ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール！お気に入りの場所にペタペタ貼って楽しもう♪
こちらの商品は2026年10月9日頃、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通販等にて発売予定。現在ご予約受付中！
詳細：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx(https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx)
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】
ぷくぺた（2種）
【価格】
各660円（税込）
【サイズ】
商品サイズ：約W9.5×H20cm
本体の厚み：最大5mm程度
【発売日】
2026年10月9日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
【『おでんくん』について】
リリー・フランキー原作の人気作品。おでん屋さんの鍋の中にある「おでん村」を舞台に、もち巾着の男の子「おでんくん」と、個性豊かな仲間たちが繰り広げるハートフルコメディです。シュールなユーモアの中にも、ホロリと泣ける温かいメッセージが込められており、子どもから大人まで幅広い層に長年愛され続けています
■権利表記：(C)LilyFranky
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。