【雨の日ヘアアレンジ対策】梅雨の髪型だってもう崩れない!? ミディアムヘアも、メンズもこれ1本

Areti株式会社60秒で180℃まで上昇するから忙しいお出かけ前もストレスフリーで使える『冷マジック』。100～240Vに対応し、海外でも使える。

美容家電メーカーAreti.（本社：東京都中央区 以下アレティ）は楽天お買い物マラソンにて、梅雨のヘアセットにおすすめの2wayヘアアイロン『冷マジック（i2686WH）』をセール価格で販売いたします。6月20日（土）～6月26日（金）までの期間限定でのため、お見逃しなく。

梅雨のヘアセット崩れ、どう対策する？

髪は冷めるときに形が固定されるから、ストレートもカールも、熱が取れるまでほぐしたりせず触らないのが鉄則!

これからの季節は、せっかく整えたヘアスタイルも湿気や汗の影響で崩れやすくなります。前髪のうねりや髪の広がり、アホ毛、トップのボリューム不足など、梅雨ならではの悩みを抱える人も多いのではないでしょうか。

こうした髪の悩みはヘアアイロンで整えることができますが、きれいなスタイルを長持ちさせるにはコツがあります。それは熱を加えて形を整えた後、しっかり冷まして固定すること。

美容室でもブローの仕上げに冷風を使うように、ヘアアイロンでのスタイリングも熱を冷まして形を定着させることがポイントです。

冷風で仕上げて、ツヤとスタイリングをキープ

設定温度に達すると自動で送風を開始。送風機能はON／OFFの切り替えが可能。

髪を覆うキューティクルは熱を加えると柔らかくなり、冷めると整う性質があるため、表面が整うとツヤがアップし、指通りも滑らかになります。



アレティの『冷マジック』は、美容室の仕上げ発想を取り入れた、梅雨時期にもおすすめのヘアアイロンです。プレートの外側にはエアホールを配置し、熱でスタイリングした髪をすぐに冷風でクールダウン。髪の広がりを抑えながら、カールや毛流れをキープしやすくします。

さらに、素早く冷却することでスタイルを定着させやすくし、湿気の多い季節でも美しい仕上がりを長持ちさせます。

アレティだから初心者でも使いやすい

60分で自動OFFの安全機能や、プレートロック機能など、使いやすさもこだわり。

また、使用中は冷風機能によりプレートの外側が熱くなりにくい設計のため、ヘアアイロン初心者でもやけどのリスクを抑えながらスタイリングできます。顔周りや首元など、うっかり触れてしまいやすい部分も扱いやすく、毎日のスタイリングをスムーズにサポートします。

プレートの側面は丸みを帯びているからカールもキレイに仕上がります。

『冷マジック』は朝セットした前髪も崩れにくく、自然な毛流れや軽やかな質感をキープしやすいのも魅力。120℃～220℃まで設定できるため、ダメージが気になる髪から頑固なくせ毛まで、髪質や仕上がりに合わせて使い分けられます。



梅雨の湿気に負けないスタイリングをサポートするアレティの送風機能付き2wayヘアアイロン『冷マジック』。楽天お買い物マラソンはお得に手に入れるチャンスです。

カールが長持ちする2wayヘアアイロン『冷マジック』は、設定温度を120℃～220℃まで拡大し、バージョンアップしました。楽天お買い物マラソン期間中は冷マジック（i2686WH）がお買い得

・セラミックコーティングプレート

・送風機能

・やけど防止

・6段階の温度調節

・カールもできる2way仕様

・急速加熱

期間：6月20日（土）20:00～6月26日（金）1:59

通常販売価格\6,980→セール価格\5,980

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/areti/i2686/