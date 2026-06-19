ソニー音楽財団 役員人事 理事長交代のお知らせ
公益財団法人ソニー音楽財団は、理事長の交代に伴い、2026年6月19日付で石川 恵子が理事長に就任いたしましたのでお知らせいたします。
なお、前理事長の水野道訓は、引き続き理事として在任いたします。
ソニー音楽財団理事長 石川 恵子
＜プロフィール＞
1983年：株式会社CBS・ソニー(現株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント)入社 営業部大阪営業所
1995年：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント 営業本部東京第3営業所 所長
2000年：同社 ソニー・ミュージックディストリビューション営業企画部 次長
2003年：株式会社ソニー・カルチャーエンタテインメント コーポレートスタッフ・グループ経営戦略・カンパニーサポートチーム シニアマネージャー
2007年：株式会社アニプレックス マーケティンググループ 副本部長
2008年：同社 同グループ 本部長
2013年：同社 執行役員
2016年：同社 執行役員常務
2018年：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント コーポレートSVP
(人事、リスクマネジメント、コンプライアンス、広報・CSR、ダイバーシティ、品質・環境担当)
2019年：同社 取締役就任 執行役員常務
(人事、総務、リスクマネジメント、コンプライアンス、広報・CSR、ダイバーシティ、品質・環境統括)
2020年：同社 取締役 CAO
(人事、総務、リスクマネジメント、コンプライアンス、広報・CSR、ダイバーシティ、品質・環境統括)
2024年：同社 顧問
2025年：公益財団法人ソニー音楽財団 評議員
【財団概要】
名称 ： 公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)
設立年： 1984年
所在地： 〒102-8353 東京都千代田区六番町4-5 SME六番町ビル
URL ： https://www.smf.or.jp/
理事長 石川 恵子(新任)
専務理事 青木 聡
顧問 金川 文彦
理事 大賀 昭雄
理事 佐治 信忠
理事 堤 剛
理事 丸山 茂雄
理事 水野 道訓
理事 渡部 幸世
監事 是永 浩利
監事 辻居 幸一
監事 松尾 清
評議員 安倍 寧
評議員 牛尾 奈緒美
評議員 大木 充
評議員 織作 峰子
評議員 神戸 司郎
評議員 シッピー 光
評議員 庄司 薫
評議員 永田 英彦
評議員 早川 一郎
評議員 星 久人
評議員 松本 辰明
評議員 村松 俊亮
評議員 山田 正幸