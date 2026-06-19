【箱根小涌園 天悠】家族で楽しむ天悠の夏2026「箱根で“沖縄の風”と夏休みの思い出を」～沖縄を感じる食と文化体験、南国気分に包まれる夏の滞在をご提案～

藤田観光株式会社

箱根小涌園 天悠（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297支配人：清水敬三 以下、天悠）では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、箱根小涌園全体で開催される「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」と連動し、沖縄の風や文化を感じていただける夏イベントを開催いたします。

全室温泉露天風呂付きの宿として、自然と一体になる開放感と五感を癒すひとときを提供してきた天悠では、この夏、沖縄を感じられる音楽、それと共に楽しむ夜のランタンイベント、アクティビティ、食を掛け合わせた多彩な企画をご用意いたします。 天悠テラスで開催される夕暮れ時の景色をお楽しみいただけるコンサートや、夜の庭園ランタンナイトコンサートでは沖縄の楽曲を織り交ぜてお届けいたします。

館内ではシーサー探して謎を解くイベントや、お子さま向けのアクティビティとして天悠のおもてなしを学ぶ「女将体験」「子どもマエストロ(指揮者)体験」を実施いたします。

さらに、メインビュッフェレストラン「ダイニングはこね」では沖縄を代表するリゾート施設“カヌチャリゾート”の特別監修 による沖縄料理をご提供いたします。同レストラン会場では昨年も人気を博した「マグロ解体Show！」を開催し、ご宿泊の皆さまに心躍るひとときをご提供いたします。

本年、３月にリニューアルオープンした、ユネッサン３階「365日お祭り広場」内のステージショーでは、沖縄の伝統演舞であるエイサー、三線・沖縄民謡ライブに加え、箱根小涌園スタッフによる太鼓やダンスなどのパフォーマンスも実施いたします。沖縄クラフトアクティビティコーナーも併設し「シーサー色塗り」「沖縄クラフト太鼓作り」「フォトフレーム」など、ご家族でお楽しみいただけるアクティビティも多数ご用意をしております。

今夏は、国際線の燃油サーチャージ引き上げなどを背景に、海外旅行に比べて国内旅行への関心が高まりやすいと 言われています。そのような中、都心からアクセスしやすい箱根で、沖縄を感じることのできる南国気分と上質な温泉宿の魅力を同時にお楽しみいただける新たな夏旅をご提案いたします。

「美ら音（ちゅらね）コンサート」 「庭園ランタンナイトコンサート」 詳細

標高655mの天悠テラスで開催する「美ら音（ちゅらね）コンサート」では、沖縄ゆかりの楽曲を織り交ぜ、箱根に滞在しながら南国の空気を感じられるひとときを演出します。夜の渓谷庭園空間をランタンの灯りで彩り、沖縄の楽曲など情緒を感じる特別演出をお楽しみください。

≪美ら音（ちゅらね）コンサート≫

【期間】

２０２６年7月１日（水）～７月5日（日）、７月11日(土)～12日(日)、１８日(土)～20日(月)、25日(土)～26日(日)

8月1日(土)～２日(日)、8月７日(金)～10日(月)、16日(日)、22日(土)～23日(日)、29日(土)～30日(日)

【場所】 １階 天悠テラス

【時間】 19：10～19：40

※雨天時は5階ライブラリーラウンジにて開催いたします。※観覧無料。

≪天悠テラス≫≪庭園ランタンナイトコンサート≫

【期間】 2026年8月１１日（火）～１５日（土）

【場所】 1階 渓谷庭園

【時間】 19：20～19：50

※雨天時は5階ライブラリーラウンジにて開催いたします。※観覧無料。

≪渓谷庭園≫「マグロ解体Show!」「ダイニングはこね 沖縄フェア」詳細

沖縄を代表するリゾート施設「カヌチャリゾート」の特別監修により、上質で沖縄を感じられる料理を提供いたします。また、期間中は大迫力のパフォーマンス大人気企画「マグロ解体Show!」は、大人だけでなくお子さまの食育にもおすすめです。目で見て、舌で味わって、ご家族皆さまで楽しめるひとときをお楽しみください。

【期間】 2026年7月18日（土）～8月30日（日）

【場所】 5階 ダイニングはこね

＜カヌチャリゾート特別監修料理一例＞

沖縄そば、もずくそーめん、タコライス、ポークたまごおにぎり、サーターアンダギー、もずく天ぷら、紅芋ごま団子等

夏休みの思い出づくりに「天悠キッズプログラム」詳細

ご宿泊者様限定で、お子さまと一緒に楽しめるキッズプログラムを開催。旅館を象徴する女将の仕事を体験する「女将体験」や、お子様に指揮者役として参加していただく「子どもマエストロ(指揮者)体験」を実施します。“自分が主役になれる”参加体験を通じて、夏休みの思い出づくりはいかがでしょうか。

≪おもてなしを学ぼう！天悠女将体験≫

天悠の「自然と和のおもてなし」を象徴する女将をご体験いただけます。

プログラムを終了した方には女将認定証をお渡しします。

【開催期間】 2026年７月1日(水)～8月31日(月)

【時間】 14:00～15：30

【参加費】 3,000円（税込）

【対象年齢】 １２歳以下

【事前予約制】 予約サイト≫https://ourl.jp/3drxZ

≪女将体験≫≪子どもマエストロ(指揮者)体験≫

【開催期間】 2026年７月1日(水)～8月31日(月)

【時間】 18：00～

【参加費】 無料

【参加人数】3名様

【事前予約制】 予約サイト≫https://ourl.jp/GJ18G

≪子どもマエストロ(指揮者)体験イメージ≫

≪雨でも楽しめる！シーサーハンター≫

館内に隠されたシーサーを探し、秘密の言葉を完成させよう！

正解された方には、ささやかなプレゼントをご用意しております。

≪シーサーハンターイメージ≫「箱根から沖縄へ！プレゼントキャンペーン」概要

≪沖縄ペア宿泊招待券があたるチャンス！≫

天悠公式ホームページからご宿泊をご予約いただいたお客さまを対象に、抽選で沖縄を代表するリゾート「カヌチャリゾート」または弊社グループ施設「ホテルグレイスリー那覇」のペア宿泊券を合計5組10名様にプレゼントいたします。箱根で夏を過ごした後は、沖縄で再び夏の余韻を感じてみませんか。

≪カヌチャリゾート≫

【対象宿泊期間】 2026年７月1日(水)～8月31日(月)

【応募方法】

１.天悠チェックイン時に、応募用紙をお渡しします。（１部屋につき１枚）

２.応募用紙でお申し込み後、抽選で計5組様に宿泊券をプレゼント。

※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

≪ホテルグレイスリー那覇≫「箱根小涌園 天悠」 施設概要

客室数：150室（露天風呂付客室120室／露天風呂付最上階客室24室／露天風呂付特別客室6室）

レストラン：計3ヶ所（館内1ヶ所、敷地内に2ヶ所）他、館内にバーラウンジ1ヶ所

大浴場：館内2ヶ所（各所内湯・露天風呂付き／男女入替制）

他施設：庭園、箱根温泉神社、スパ、売店

住所：〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

公式URL :https://www.ten-yu.com/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、

1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を

設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jpブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/