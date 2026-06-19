マッチングアプリ「タップル」、TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』とのタイアップ企画を実施！

株式会社タップル

株式会社タップル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平松繁和）は、運営するマッチングアプリ「タップル」において、TBS Podcast『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』とのタイアップ企画を、2026年6月20日（土）より全4回にわたり実施することをお知らせいたします。

タイアップ企画について

「タップル」では、これまで好きなことや共通の趣味を通じた自然な出会いを支援してきました。

今回タイアップする『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』は、リスナーから寄せられる恋愛のお悩みやエピソードをテーマにした番組です。番組のお便りコーナーにおいて、恋愛エピソードの紹介や回答を実施いたします。

また、本企画を記念したオリジナルコラボステッカーを制作いたしました。配布方法などの詳細は、以下の内容をご確認ください。

◼︎タイアップ放送について

放送日：2026年6月20日（土）、6月27日（土）、7月4日（土）、7月11日（土）の全4回

放送時間：17:00～

配信プラットフォーム：amazon music / Apple Podcast / Spotify など

※番組はこちら：https://www.tbsradio.jp/kayoko954/

◼︎コラボステッカーについて

番組のメールアドレス宛にお便りを送った方の中から、抽選で50名様にコラボステッカーをプレゼント。

応募開始日：2026年6月19日（金）から

お便りテーマ：大久保さんに話したい恋愛のお悩みやエピソード

宛先：kayoko954@tbs.co.jpまでお送りください

※空メールは抽選対象外となります

コラボステッカー

ぜひこの機会に、番組を通じて語られる恋愛エピソードを楽しみながら、「タップル」での新しい出会いをお探しください。



今後も「タップル」では、利用者の皆様の恋愛総量の最大化に向けて、多様なコンテンツとの連携を図ってまいります。

『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』について

◼︎番組紹介

みんな恋してる？Podcastで大久保佳代子さんがリスナーの皆様の恋バナを配信中(ハート)

マッチングアプリ、ヒモ男、倦怠期、 遊び遊ばれ、、、 みんなで恋愛筋肉つけてこー！

最新話は⇓から！

https://www.tbsradio.jp/kayoko954/

◼︎配信について

毎週土曜日17:00からPodcastで配信中

マッチングアプリ「タップル」について

「タップル」はグルメや映画、スポーツなどの共通の趣味をきっかけに恋の相手を探せる国内最大級のマッチングアプリです。

2014年5月のサービス開始以来、累計会員数は2,300万人（2025年7月時点）を突破。恋活・婚活中の20代男女を中心に幅広く利用され、毎月約12,000人（2025年1月時点）に恋人が誕生しています。

24時間以内にデート相手を探せる「おでかけ機能」など、やりたいことや行ってみたい場所を起点に出会いを生み出す機能を提供しているほか、AIメッセージアシストやAIプロフィール生成など、お相手探しをサポートするAI機能も充実しています。

恋活・婚活マッチングアプリ「タップル」

https://tapple.me/

株式会社タップルについて

株式会社タップルは、国内最大級のマッチングアプリ「タップル」を運営する、株式会社サイバーエージェントのグループ会社です。

2024年の出生数が過去最少になるなど、想定を上回るスピードで進む日本の少子化が問題視されている中、婚姻数を増やすためにまずは出会いや恋愛の課題を解決すべく、「恋愛総量の最大化」をパーパス（当社が目指す社会的な使命）に掲げ、日々より多くの出会いを提供できるようなサービスの運営に努めています。

https://www.tapple.co.jp/

「タップル」の安心安全に向けた取り組み

「タップル」では、ユーザーの皆さまに安心・安全にご利用いただくため、業界でも高水準の安全対策を講じています。

公的身分証明書による本人確認に加え、マイナンバーカードを活用した本人確認や独身証明・年収証明に対応し、信頼性の高い出会いの環境づくりを推進しています。また、第三者機関によるIMS認証マークを取得しています。

サービス運用においては、24時間365日の監視パトロール体制を構築し、AIを活用した不正利用者の早期検知システムを導入しています。さらに、万が一のトラブルに備えた緊急通話相談サポートも提供しています。

加えて、警察や自治体と連携した啓発活動や安全対策にも取り組み、社会全体での安心・安全な出会いの実現を目指しています。

安心安全への取り組み

https://www.tapple.co.jp/action/