製造業のPLM／DX推進をテーマとした無料ウェビナーを開催

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二）は、2026年6月25日（木）、製造業のPLM／DX推進をテーマとした無料ウェビナーを開催しますので、お知らせします。

開催概要

名 称：PLM／DX推進の第一歩は"現状把握"から

AssessA SCANで始める課題可視化とネクストアクション

日 時：2026年6月25日（木）14:00～15:00

形 式：オンライン（ウェビナー）

参加方法：事前申し込み制・参加費無料

申し込み：事前申し込みはこちら(https://sbb.smktg.jp/public/seminar/view/31748?ss_ad_code=SMP_marke_GENETEC_260625#ss_summary_a)（SB C&S株式会社様が主催のため外部サイトに遷移します）

ウェビナーについて

本ウェビナーは、製造業の設計・開発の業務領域で課題を持つ企業さまやPLM／DX推進を担い、「何から始めるべきか」に悩んでいる企業さまに必見のウェビナーです。約10営業日の短期間で業務課題を可視化する業務診断サービス「AssessA SCAN」を中心に、最短期間でのPLM短期導入につなげる進め方を紹介します。

アジェンダ

- オープニング・会社紹介- なぜ今、現状把握が重要か―製造業DXが進まない本当の理由- AssessA SCANの紹介―短期間で現状を可視化- PLM短期導入サービスの紹介―診断結果を活かす導入アプローチ- クロージング・個別相談のご案内

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事業内容 ：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供する

GPSソリューション

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック システムインテグレーション事業部

Email：sales02_info@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。