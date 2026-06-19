PERIOD FEATURES から別注シャツ ″200-Count Khadi Cotton Shirt″の発売と、Trunk Showが今年も開催。【L′ECHOPPE】

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営する「L'ECHOPPE」（レショップ）より、PERIOD FEATURES が、6月20日(土)に発売開始します。

L’ECHOPPEのオープン当初から取り扱いを続ける〈PERIOD FEATURES（ピリオドフィーチャーズ）〉。エディター、フォトグラファー、そしてファッションデザイナーとして活動する津村将勝氏が手掛けるブランドです。

津村氏は10年以上前からインドの手仕事に魅力を見出し、自ら現地へ足を運びながらものづくりを続けてきました。いまでは広く知られるようになったインドのクラフトワークですが、その価値を早くから提案してきたパイオニア的な存在でもあります。

200-Count Khadi Cotton Shirt

今回の別注では、ブランドの原点ともいえるカディコットンに着目。初期から作り続けているシャツをベースに製作を依頼しました。

使用したのは、200カウントの手紡ぎカディコットン。とろみのある柔らかな風合いと適度なハリを併せ持ち、洗いを重ねることでさらに肌当たりが良くなり、豊かな表情へと変化していきます。

縫製は、インド国内でもメゾンブランドの生産を手掛ける工場で行われています。一方で、現地でのものづくりには職人の感覚や空気感が色濃く反映されるのも特徴のひとつ。そうした手仕事ならではの揺らぎを残しながら、津村氏自身が生産管理にも深く携わることで、高い品質との両立を実現しています。

手仕事の温もりと端正な仕立て。その双方を兼ね備えた一着は、〈PERIOD FEATURES〉らしさを体現する仕上がりです。

今回は通常展開しているサイズ3に加え、大柄な津村氏自身が着用するサイズ感も特別にご用意しました。肩を落としてゆったりと羽織ることで、この素材ならではの豊かな表情を存分に楽しんでいただけます。

また、別注の発売に合わせ、6月20日(土)～6月30日(火)の期間、PERIOD FEATURES "Special Edition Trunk Show"を開催いたします。

津村氏が表現する、"手仕事の生地から生まれる、時代を呼吸する服"を、この機会にご体感ください。

・Exclusive 200-Count Khadi Cotton Shirt

PRICE：\46,200 （tax included）

【展開詳細】

発売日：6月20日(土)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店、渋谷店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

PERIOD FEATURES "Special Edition Trunk Show"

【イベント詳細】

発売日：6月20日(土)～6月30日(火)

展開店舗：L’ECHOPPE 青山店

お問い合わせ先：L’ECHOPPE 青山店

電話番号：03-5413-4714

【ABOUT L'ÉCHOPPE（レショップ）】

ひとつの服の発見が人々を繋ぐことを願い、

まだ見ぬ新しいもの・見逃されてきた価値を追い求め、世界を渡り歩き、収集する。

そして、それら価値あるものを発信する。

https://baycrews.jp/brand/detail/lechoppe

https://www.instagram.com/lechoppe.jp/?hl=ja

■L’ECHOPPE青山店

所在地：東京都港区南青山3-17-3 1階

営業時間：平日 12:00～20:00、土日祝 11:00～20:00

定休日：不定休

■L’ECHOPPE渋谷店

所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK SOUTH 2階

営業時間：11:00～21:00

定休日：不定休

【PRESS CONTACT】

式部 碧斗

TEL：03-5413-4714

aoto-shikibu@baycrews.co.jp

株式会社ベイクルーズ

創立年月日：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/