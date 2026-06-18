「展示会・ウェビナーで受注が増えない」を解決。プロが企画～追客を一気通貫で代行するインサイドセールス代行を開始。

株式会社ディーノ

株式会社ディーノ（本社：東京都新宿区高田馬場、以下ディーノ）は、展示会・ウェビナーを実施する企業向けに、企画から獲得後の追客、「受注につながる商談」の創出までを専任のインサイドセールスが一気通貫で代行する新サービスの提供を開始しました。

「展示会・ウェビナーをやっても受注につながらない」「追客するリソースもノウハウもない」という企業の課題に対し、プロが企画～追客を肩代わりし、受注確度の高い商談を増やします。

■ 背景：展示会・ウェビナーをやっても、受注につながらない

展示会・ウェビナーは、多くのBtoB企業にとって主要なリード獲得チャネルです。しかし「名刺・リードは集まったが、受注につながらない」という声が後を絶ちません。当日の運営・登壇に追われ、獲得後の追客に割くリソースも、受注に近づける追客の型もないためです。

一方でディーノは、一連の支援を通じて、この領域に明確な“伸びしろ”があることを実証してきました。

・呼び込みを設計する → 当日の声がけ・誘導・スクリーニングを最適化すれば、ターゲットとなるキーマンの名刺は増える

・追客を科学する → 「誰に・何を・どの順で当てるか」をデータで型化すれば、受注は後から増やせる

実際に、これらを組み合わせた支援で、開催時の名刺獲得3倍／直近半年の受注1.5倍／開催から1年での受注2.5倍という成果を実現しました。再現性が確認できたため、今回これを正式にサービスとして提供するに至りました。

■ サービス概要：展示会・ウェビナーのリードを、プロが“受注につながる商談”に変える

ディーノは、リソースやノウハウのない企業に代わり、展示会・ウェビナーの企画からリードの仕分け～追客～商談設定までをワンストップで代行します。貴社は当日の運営・登壇に集中するだけ。あとはプロが、受注につながる商談へと変えていきます。

ポイント1：「ただのアポ数」ではなく、“受注につながる商談”を増やす

追客の数だけを追う焼畑型の営業代行とは異なり、受注確度とLTVがともに高いキーマンとの商談にこだわって創出。受注に直結する質の商談を爆発的に増やします。

ポイント2：ノウハウ・リソースの不足を、プロの「型」で丸ごと補う

企画 → リードの即時仕分け → 確度順の追客 → 商談設定までを、トップセールス出身者がつくった標準化された型で実行。貴社にノウハウや専任体制がなくても、出展・開催の翌日から受注につながる追客が回ります。

ポイント3：架電だけに頼らないマルチチャネル＋AI活用

「架電・フォーム・手紙・SNS」を使い分け、AIで対象企業・キーマンの精度を高めて追客。リストを枯渇させず、取りこぼしを防ぎます。

ポイント4：商談数・ROIを可視化し、次回を改善

「名刺◯枚」「集客◯名」で終わらせず、商談化率・パイプライン金額で効果を定量化。データをもとに次回の出展・開催の打ち手を改善します。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ディーノ 担当：太田

https://deano.jp/ja/sales