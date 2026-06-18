最新AI搭載デバイスのおすすめはコレ！暮らしをアップデートするデジタルや無印良品・ニトリの「絶対買い」も一斉調査!!【MONOQLO8月号】

株式会社晋遊舎8月号は「AIデバイス＆デジタル新定番」を総力特集！暮らしや仕事をアップデートするおすすめアイテムをたっぷりとご紹介します。その他、「人気ショップ絶対買いランキング」「TCG超入門」なども掲載。8月号も暮らしをアップデートする情報を厳選してお届けします。

これを読めば、AI搭載デバイスのおすすめや、最新家電＆ガジェットの辛口評価がまるわかり！

AIデバイス＆デジタル新定番!!

私たちの日常を変えてくれそうなAIデバイス、デジタル家電＆ガジェットが続々と発売されています。でも、本当に使えるのはどれなんだろう？ 本特集では、「AIグラス」「ミニロボット掃除機」「スマートリング」など、暮らしをアップデートしてくれるスグレモノをプロとガチンコ検証して見つけました。

無印良品・ニトリ・カインズ・カルディ…など。人気ショップを一斉調査！人気ショップ“絶対買い”ランキング89

昔ほど話題になることが少なくなった人気ショップ。久しく行っていない人も多いと思いますが、実は定番商品とは一味違ったお宝品がたくさん！今回はプロと一緒にテストして、いま本当に買うべき物をランキング形式でご紹介します！

トレーディングカードゲームの各タイトルをどこよりもやさしく解説します！どこよりもやさしいTCG超入門

今年、再び熱狂的なブームとなっているTCG（トレーディングカードゲーム）。子どもたちの間で人気なのはもちろん、子どもの頃に遊んでいた大人が「趣味」として楽しむゲームとしても人気を集めています。今回は、そんなTCGの始め方をどこよりもカンタンにわかりやすくご紹介します！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

『MONOQLO』とは…

2026年で17周年を迎えました！日用品やファッション、保険、クレジットカードなど、あらゆる商品・サービスを使う人目線でテストする男性向けのオールジャンル批評誌。ユーザーのことだけを考えた「正直な評価」を伝えています。



【媒体概要】

媒体名：MONOQLO

発行日：毎月19日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/



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株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

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